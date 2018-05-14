Üç telli bağlamayı hem yapıyor hem çalıyor

Hem üç telli bağlama yapan hem de çalan Bayram Dev, gençlerin de bu işle uğraşmasını istiyor.

Bayram Dev, 2008 yılında UNESCO ’Yaşayan İnsan Hazinesi Kültürel Miras Taşıyıcı’ listesine giren Hayri Dev’in oğlu. Yarım asırdır üç telli bağlama ile yaşayan, hem yapan hem de çalarak babasının mirasını yaşatmaya çalışan Bayram Dev bu geleneğin ölmemesi için gençlerin de ilgilenmesini istiyor.

Babası Hayri Dev ile dünyaya açılan üç telli bağlamanın yaşaması için atölyesinde üç telli bağlamaya yapmaya devam eden Bayram Dev, "Üç telli bağlama ustasıyım, yüzden fazla üç telli bağlama yaptım. Sipariş üzerine yapıyorum, televizyondan görenler, beni arıyor yapıp gönderiyoruz. Çalmasını bilenler de var, öğrenmek için yaptıran müşterilerimiz de var. Türkiye’nin her yerine gönderiyorum, Denizli, Antalya, Bursa, İzmir gibi iller var. Üç telliyi dut ağacından, ardıç ağacından yapıyoruz. Üç telli olması bizim bu yörenin bir geleneği. Yıllarca üç teli yapılmış, çalınmış, babam Hayri Dev yıllarca bu üç telli ile çaldı. Ben de atölyemde üç telli yapıyorum. İsteğe göre sapı da ardıç, teknesi de ardıç olabiliyor. İsteğe göre, değişik değişik yapıyoruz. Çameli Yöresine ait olan bir enstrüman, genelde burada yapılıyor, başka yerde yok. Üç telli yapmaya 15 yaşında öğrendim. 16 yaşlarında çalmaya başladım, o zamandan beri hem yapıyorum, hem çalışıyorum. Babamın sağlığı iyi olduğu zamanlarda düğünlere giderdik, şimdi düğünleri bıraktık, sağlık sorunları var" dedi.