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30 Kasım 2017 14:51

Üçgen’de viyadükler tamamlandı

Denizli’de, yapımı devam eden ve İzmir-Antalya Karayolu’nda gidiş-geliş yollarını birbirine bağlayan Üçgen Köprülü Kavşak’ta, 2 viyadük tamamlandı.

Üçgen’de viyadükler tamamlandı

30 Kasım 2017 14:51


Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı üstlenen Üçgen Köprülü Kavşağ’ın yapımı sürüyor. İzmir, Ankara ve Antalya karayollarının kesişim noktasında bulunan kavşak projesinin tamamlanmasıyla bölgedeki yoğun trafiğin rahatlatılması bekleniyor. Güvenlik şeritlerinin yanında gidiş-dönüş olmak üzere 2’şer şeritli olan ve 17 ayaktan oluşan iki viyadük toplamda 838 metre uzunluğunda yapıldı.


Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Sanayi Bağlantı Köprüsü, Hal Kavşağı, Üniversite Yaya Üst Geçidi ve Üçler mevkiindeki 50 metre genişliğindeki yeni çevre yolu düzenlemesi gibi birçok projesinin tüm hızıyla devam ettiğini söyledi. Zolan, "Halkımızın daha kaliteli ve daha güvenli ulaşım imkanına kavuşması için gece gündüz çalışıyoruz. Çevre yolları, köprülü kavşaklar, kavşak düzenlemeleri ile bir çok çalışma yapıyoruz. Kalıcı eserler bırakmak için de var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah Üçgen Köprülü Kavşaklar Projemizi de kısa süre içerisinde bitirerek vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Ben çalışmalarımızda sabır gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.




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