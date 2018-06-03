Üçgül federasyon yönetimine girdi

Türkiye Lokantacılar, Kebapçılar, Köfteciler, Pastacılar ve Tatlıcılar Federasyonu’nun Ankara’da düzenlenen genel kurulunda, Denizli Lokantacılar Odası Başkanı Osman Üçgül 10 kişilik yönetim kurulu listesine girdi. Federasyon seçimlerinde Genel Başkan Ethem Aykut Yenice tek liste ile girdiği seçimlerde Denizlili Osman Üçgül’ü yönetim listesine aldı.

Denizli’yi federasyon nezdinde temsil etmenin gururunu yaşadıklarını belirten Denizli Lokantacılar Odası Başkanı Osman Üçgül "Denizli Fırıncılar Odası olarak, odamızı, ilimizi federasyon neznin de temsil etmek ve Federasyonumuzun yönetim kurulunda yer alması bizler için büyük bir onurdur. Bu göreve bizi layık gören federasyon Başkanımız olmak üzere herkese teşekkür ederiz. Sorunlarımızın daha hızlı çözülmesi, üyelerimizin istek ve temennilerin daha hızlı yerine gelmesi için bir kat daha güçlenen Denizli’ye hizmet etmek bizler için büyük onurdur. Yeni görevimizin odamıza, ilimize, ülkemize ve camiamıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.