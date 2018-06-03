Diğer
Kategoriler
03 Haziran 2018 01:26

Üçgül federasyon yönetimine girdi

Denizli Lokantacılar Odası Başkanı Osman Üçgül, Türkiye Lokantacılar, Kebapçılar, Köfteciler, Pastacılar ve Tatlıcılar Federasyonu Genel kurulunda, federasyon yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

Üçgül federasyon yönetimine girdi

03 Haziran 2018 01:26


Türkiye Lokantacılar, Kebapçılar, Köfteciler, Pastacılar ve Tatlıcılar Federasyonu’nun Ankara’da düzenlenen genel kurulunda, Denizli Lokantacılar Odası Başkanı Osman Üçgül 10 kişilik yönetim kurulu listesine girdi. Federasyon seçimlerinde Genel Başkan Ethem Aykut Yenice tek liste ile girdiği seçimlerde Denizlili Osman Üçgül’ü yönetim listesine aldı.


Denizli’yi federasyon nezdinde temsil etmenin gururunu yaşadıklarını belirten Denizli Lokantacılar Odası Başkanı Osman Üçgül "Denizli Fırıncılar Odası olarak, odamızı, ilimizi federasyon neznin de temsil etmek ve Federasyonumuzun yönetim kurulunda yer alması bizler için büyük bir onurdur. Bu göreve bizi layık gören federasyon Başkanımız olmak üzere herkese teşekkür ederiz. Sorunlarımızın daha hızlı çözülmesi, üyelerimizin istek ve temennilerin daha hızlı yerine gelmesi için bir kat daha güçlenen Denizli’ye hizmet etmek bizler için büyük onurdur. Yeni görevimizin odamıza, ilimize, ülkemize ve camiamıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DENİZLİ HABERLERİ
DENİZLİ HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç