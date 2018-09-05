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05 Eylül 2018 14:22

Uçuruma yuvarlanan kamyondan son anda atlayarak kurtuldu

Denizli’de bir taş ocağında meydana gelen kazada hafriyat kamyonu şoförü römorktaki taşları 50 metrelik çukura dökerken aracı çukura düşürdü.

Uçuruma yuvarlanan kamyondan son anda atlayarak kurtuldu

05 Eylül 2018 14:22

Şoför düşen kamyondan kendisini son anda atmayı başardı.


Olay, Honaz ilçesinin Kocabaş Mahallesi’ndeki bir taş ocağında meydana geldi. İddiaya göre, Cemal Şebik (52) idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen hafriyat kamyonu, taş ocağına gelerek 50 metreden aşağıya taş dökmek istedi. Taşları dökme sırasında kamyonla geri geri manevra yaparken uçurumun başına çok yaklaşan sürücü, aracın arka tekerleklerini kaçırdı. Taşıdığı yükün de ağırlığıyla kontrolden çıkan hafriyat kamyonu, hızla uçurumdan aşağıya yuvarlanmaya başladı. Aracın sürücüsü Şebik ise araç aşağı düşeceği sırada kendisini araçtan dışarı attı. 50 metrelik çukura yuvarlanan kamyon, paramparça bir halde çukurda dururken, kendini taşların arasına atarak kamyonla birlikte çukura yuvarlanmaktan kurtulan sürücü ise yamaçtaki taşlık alanda kaldı. Olayda ağır yaralanan Şebik’e ilk müdahaleyi taş ocağındaki diğer işçiler yaptı. İşçiler araçtan kendisini taşların üzerine atan Şebik’i bulunduğu taşlık alandan çıkararak yol kenarına taşıdı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Şebik’e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Hafriyat kamyonu ise kullanılamaz hale geldi.


Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.




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