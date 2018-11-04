Ülkücüler kan bağışında bulundu

Denizli Ülkü Ocakları üyeleri, “Kan acil değil sürekli ihtiyaçtır” sloganıyla Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Çamlık mesireliğinde gerçekleştirilen kan bağışına Ülkü Ocakları üyeleri yoğun ilgi gösterdi. Kan Bağışı kampanyasına Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) eski Milletvekili Ali Keskin, Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) Başkanı Ahmet Aykol ve çok sayıda Ülkücü katıldı. Kan verme işlemi gün boyu devam etti. Kan vermenin hem sağlık, hem de ihtiyaç sahiplerine daha hızlı ulaşılabilmesi açısından önemli olduğuna dikkat çeken Denizli Ülkü Ocakları Başkanı Yaşar Hisarlıoğlu, "Günümüzde kan bağışı sadece acil ihtiyaç olunca akıllara geliyor. Ancak, kan üretilemeyen bir dokudur ve halen tek kaynağı sağlıklı bağışçılardır. Her gün binlerce insan kan kaybından dolayı hayatını kaybetmektedir. Ülkemizde kan bağışı oranı halen ne yazık ki çok düşük seviyelerdedir. Milletçe kan bağışı alışkanlığı ve bunun bilinci çok azdır. Bu sebeple duyarlılık oluşturmak amacıyla biz de Denizli Ülkü Ocakları olarak , ‘Kan acil değil sürekli ihtiyaçtır' sloganıyla böyle bir etkinlik düzenledik” dedi.