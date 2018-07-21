Uluslararası Dekai-do Karate Turnuvası Denizli’de başladı

kez düzenlenen Uluslararası Dekai-do Karate Turnuvası 9 ülke ve 20 kentten 844 sporcunun katılımı ile Denizli’de başladı. Kıyasıya geçen karşılaşmalarında tamamlanması ile sporcular bir birlerine sarılarak kutlamaları centilmenliğin kazandığını ortaya koydu.

İl Karate İhtisas Spor Kulübü Başkanlığı organizesinde Uluslararası Dekai-do Karate Turnuvası Karahayıt’de termal bir otelde başladı. 16 Temmuz tarihinde kamp programı ile başlayan programda sporcular bugün tatamiye çıktı. Her geçen yıl uluslararası alanda katılımın arttığı turnuvaya bu sene 9 ülkeden 844 sporcu katıldı. Türk karatesinin önemli isimleri genç sporcularla buluştu. Dünya ve Avrupa Şampiyonu Karateciler Okay Arpa ve Haldun Alagaş, A Milli Takım Kata Antrenörü Metin Sofuoğlu, Avrupa ve Dünya Klasmanı Hakemi Mehmet Akif Gürbüz ile Avrupa ve Dünya Şampiyonaları’nda Hakem Kurulu Üyesi olan Uğur Kobaş gibi isimler turnuva boyunca sporculara oyun kuralları ve uygulamalı analizlerle tecrübelerini de aktardı. Kıran kıranan geçen karşılaşmalar yaş ve kilo kategorisine göre yapıldı.

Ferdi kata kız-erkek, ferdi kumite kız-erkek, takım kata kız-erkek, takım kumite kız-erkek ve veteranlar ferdi kata kumite erkek-kız olmak üzere sporcular birbiriyle kıyasıyla mücadele etti. İlk gün 7-18 yaş ve üstünde yapılan turnuvada dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.

İlk günde bayan kata da birinciliği 9 yaşta Aysu Uçar, 10 yaşta Havin Kavuklu, 11 yaşta Sude Yalçınkay, 12 yaşta Emine Acar, 13-14 yaşta Berin Baltacıoğlu, 15-16 yaşta Sevim Naz Bıyık, 17-18 yaşya Fridevs Zişan Arslan ile 18 yaş üstünde Şerife Nur Aralı birinciliği kazandı. Erkek kata da 6 yaşta Kıvanç Çağatay, 7 yaşta Ahmet Selim Yılmaz, 8 yaşta Oğuzhan turan Genç, 9 yaşta Yunus Efdal Varol, 10 yaşta Tarık Koç, 11 yaşta Mehmet Koç birinciliği elde etti.

“Bu gibi turnuvalar Denizli’ye büyük katkılar sağlıyor”

Turnuva ile ilgili bilgiler veren Uluslararası Karate Başhakemi Mehmet Akif Gürbüz, bu yıl turnuvanın 5. defa ve geleneksel olarak düzenlendiğini ifade etti. Gürbüz, turnuvada 9 ülkeden 20 ilden 844 sporcunun yarıştığını aktararak, “Sporcuların kategorileri minik, genç, yıldız, büyük şeklinde. Her geçen yıl katılım ve kalitenin artıyor. Bu gibi turnuvalar Denizli’ye büyük katkılar sağlıyor. İnşallah gelecekte de daha iyi olacak diye düşünüyoruz. Bu yarışmaların sonucunda sporcular deneyim kazanarak önümüzdeki Türkiye şampiyonası ve milli takım seçmeleri için önemli bir yol kat etmiş oluyorlar” dedi.

Turnuvanın yarın gerçekleştirilecek final karşılaşmalarının ardından sona ereceği belirtildi.