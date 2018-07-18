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18 Temmuz 2018 18:54

UNESCO ’yaşayan insan hazinesi’ Hayri Dev son yolculuğuna uğurlandı

DENİZLİ (İHA) – UNESCO’nun ’Yaşayan İnsan Hazinesi’ listesinde yer alan üç telli bağlama ustası Hayri Dev, memleketi Denizli’nin Çameli ilçesinde gerçekleştirilen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

UNESCO ’yaşayan insan hazinesi’ Hayri Dev son yolculuğuna uğurlandı

18 Temmuz 2018 18:54


Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından Yaşayan İnsan Hazinesi Kültürel Miras Taşıyıcısı seçilen, üç telli cura ustası Hayri Dev tedavi gördüğü PAÜ hastanesinde 85 yaşında vefat etti. Dev için memleketi olan Denizli’nin Çameli ilçesinde bağlı Gökçekaya Mahallesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Denizli Valisi Hasan Karahan, AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Hüseyin Bağ, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammed Subaşıoğlu, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Aslan, Burdur ve Isparta ilçe protokol üyeleri, ailesi, sevenleri ve hemşehrileri katıldı. Dev’n cenazesi Boyalı Mezarlığı önünde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı.


“Babam son gecesinde 2-3 tane türkü söyledi torunlarına”


Cenaze töreni öncesi babasının son anları ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Dev’in oğlu Zafer Dev, babasının son ana kadar türkü söylemeye devam ettiğini belirtti. Çok üzgün olduklarını dile getiren Dev, “Bugün Türkiye büyük bir sanatçı ve ustayı kaybetti. Üzgünüz hepimiz. Babam ilerleyen yaşına rağmen sazı bırakmadı. Bizde babamın mirasını devam ettireceğiz. Babamın son günlerinde beraberdik. Kalp yetmezliği vardı. Babam son gecesinde 2-3 tane türkü söyledi torunlarına. Baba sen hastasın türkü söyleme, dedim. Ama dayanamadı yine söyledi. Söyleye söyle öldü gitti" dedi.




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