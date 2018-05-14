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14 Mayıs 2018 17:17

Üniversite öğrencilerinden materyal sergisi

Denizli’nin Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen materyal sergisi, katılımcılar ve ilköğretim öğrencileri tarafından büyük ilgi gördü.

Üniversite öğrencilerinden materyal sergisi

14 Mayıs 2018 17:17


Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencileri tarafından açılan sergi Eğitim Fakültesi Fuaye Alanı, birinci ve ikinci katlarda beğeniye sunuldu. Açılışa Rektör Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdinç Duru ve çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. Serginin açılışında Erdinç Duru, bu serginin en önemli noktasının öğrenciler ve öğretmen adaylarını bir araya getirdiği bir platform olduğunu ifade ederken, serginin hazırlanmasında emeği geçen tüm akademisyenlere ve öğrencilere hazırladıkları çalışmalarından dolayı teşekkürlerini sundu. Matematik ve Fen Bilgisi Eğitimi bölümü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Temel Eğitim Bölümü ve Güzel Sanatlar Eğitimi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü gibi bölümlerde eğitim alan öğrencilerin materyal dersi kapsamında hazırladığı, çeşitli malzemelerden yapılmış öğretici materyaller, el işi tasarımlar, bilgisayar destekli cihazlar gibi farklı çalışmalar ve faaliyetlerin yer aldığı sergi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde15 Mayıs tarihine kadar sergilenecek.




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