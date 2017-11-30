Üniversite öğrencilerine Çivril gezisi

Denizli’nin Çivril İlçe Belediyesi tarafından, Pamukkale Üniversitesi Çivril Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu öğrencileri ile Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Çivril İlçesi tanıtım gezisi programına katıldı. Çivril Belediyesi Kültür hizmetleri kapsamında organize edilen gezide, öğrencilerin eğitim gördüğü ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerini bizzat yerinde görmeleri amaçlandı.

Yapılan gezi ile öğrencilerin eğitim gördükleri Çivril İlçesi’ne bakış açılarının değiştiğini belirten Çivril İlçe Belediye Başkanı Dr. Gürcan Güven "İlçemizde eğitim gören öğrencilerimize yönelik olarak ilçe gezisi düzenledik. İlk olarak ilçeyi kuşbakışı gören Bayraktepe Mesirelik Alanında öğrenciler hatıra fotoğrafı çektirerek, eğitimlerini devam ettirdikleri Çivril’in doğal güzelliğini tepeden gördü. Ardından Çivril Sosyal Tesisleri’nde çay molası veren öğrenciler doğada suyun ve yeşilin buluştuğu Kalkolitik Döneme ait kalıntıların bulunduğu Işıklı Gölü ve civarını görme imkanı buldu. Işıklı Gölü’nün eşsiz manzarasından etkilenen öğrenciler birçok balık türüne ve kuş türüne ev sahipliği yapan bu gölde bir hayli güzel vakit geçirdi. Daha sonra 13. Yüzyılda beylikler devri mimarisini, gerekse bünyesindeki devşirme malzemeler ile iki kültürü yansıtan Emirhisar Mahallesi’ndeki Dedeköy camii ve türbeleri ziyaret ettik. Geziye katılan öğrenciler eğitim gördükleri ilçenin tarihi ve doğa güzelliklerini daha yakında görme imkanı sağlamaya çalıştık" dedi. Öğrenciler yapılan gezi etkinliği için Çivril Belediye Başkanı Gürcan Güven’e teşekkür etti.