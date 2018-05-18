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18 Mayıs 2018 12:49

Uyuşturucu satışından ordudan atıldı, ardından suç örgütü kurdu

Denizli’de torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına, uyuşturucu madde satışı yaptırdığı iddia edilen ve ordudan astsubay iken atılan “Komutan” kod adlı şahıs liderliğindeki suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda 4 kişi yakalanırken, 4 kişinin ise aranmasına devam ediliyor.

Uyuşturucu satışından ordudan atıldı, ardından suç örgütü kurdu

18 Mayıs 2018 12:49


Edinilen bilgilere göre, İstanbul’dan Denizli’ye uyuşturucu madde getirilerek satıldığı istihbaratını alan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 8 kişiden oluştuğu tespit edilen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Ekipler şüphelileri 6 ay boyunca teknik ve fiziki takibe aldı. Ekipler takibin ardından operasyon için 15 Mayıs ta düğmeye basarak kentteki 8 farklı adrese eş zamanlı baskınlar yaptı. Baskınlarda örgüt lideri “Komutan” kod adlı R.D., İ.D, H.G., ve K.K., isimli 4 şahıs gözaltına alındı. Şahıslarla birlikte toplamda 1 kilogram metenfetamin, 15 gram eroin, 2 tabanca ve uyuşturucu madde satışında kullanılan hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda örgüt üyesi olduğu iddia edilen ve haklarında yakalama kararı bulunan 4 kişinin ise polis tarafından her erde arandıkları belirtildi.


Komutan kod adlı örgüt liderinin uyuşturucudan dolayı ordudan atıldığı ortaya çıktı


Operasyonda gözaltına alınan şahıslardan K.K.’nin kadın olduğu öğrenildi. Örgütün İstanbul’dan getirilen uyuşturucu maddeleri torbacı diye tabir edilen zehir tacirlerine sattırdıkları kaydedildi. Örgüt lideri olduğu öne sürülen “Komutan” kod adlı R.D’nin, astsubay iken uyuşturucu madde ticareti yapma suçlamasıyla geçirdiği soruşturma sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edildiği kaydedildi. R.D.’nin ordudan atıldıktan sonrada zehir tacirliği yapmaya devam ettiği ve bu kapsamında kurduğu suç örgütü ile Denizli’de uyuşturucu madde satışı yaptığı iddia edildi.


R.D., ile birlikte gözaltına alınan diğer 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden kadın olan K.K., isimli şahsın henüz 20’li yaşlarda olması dikkatlerden kaçmadı.




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