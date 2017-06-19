Uzman çavuşu yaralayan cinayet zanlısına domuz kurşunu

Av tüfeği ile vurulduktan sonra gözaltına alınan zanlı Ali Uçaner, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Denizli’nin Bekilli ilçesi Sırıklı Mahallesi’nde 2 Ağustos 2016 tarihinde tütün tarlasında öldürülen İmren Berber’in (36) cinayet zanlısı olarak aranan Ali Uçaner, saklandığı yerde bir çiftçi tarafından domuz sanılarak vuruldu. Edinilen bilgiye göre, Sırıklı Mahallesi’nde ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu İmren Berber’in (36) cesedi, yapılan aramalar neticesinde 2 Ağustos 2016’da bir tütün tarlasında bulunmuştu. Vücuduna 5 kurşun isabet eden Berber’in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenirken, cinayet zanlısı Ali Uçaner’in yakalanması için ise ekipler her yerde arama yapmıştı. Uçaner’in, aramasının sürdüğü sırada 27 Aralık’ta Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde, ormanlık alanda saklandığı tespit edilmiş ve jandarma saklandığı yere operasyon düzenlemişti. Kendisini yakalamaya çalışan Uzman Çavuş Hakan Sözeri’yi yaralayan Uçaner, kayıplara karışmıştı.

Öte yandan, Pamukkale ilçesi kırsal Kocadere Mahallesi’nde çiftçilik yapan H.T., domuz avına çıktığı sırada çalılıkların arasında bir hareket görerek tüfeğini ateşledi. Daha sonra bir kişiyi vurduğunu fark eden H.T., jandarmaya haber vererek, domuz zannettiği için vurduğunu belirtti.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, sahte kimlik taşıyan ve kendisini İsmail D. olarak tanıtan kişinin İmren Berber’in öldürülmesi ve uzman çavuşun yaralanması olayından aranan Ali Uçaner olduğunu tespit etti. Yapılan üst aramasında kendisinin gerçek kimliği ile ruhsatsız tabanca, 35 mermi, 3 bin 500 dolar, bin 100 TL ile harita bulundu.

Yaralanan Ali Uçaner’in çevrede İsmail D. ismini kullandığı ve sahte kimlik taşıdığı belirtildi. Sol bacağından yaralanan zanlının Denizli Devlet Hastanesi’ndeki tedavisi gözaltında sürüyor.