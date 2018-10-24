Uzmanından ayakkabı seçimiyle ilgili uyarı

Dr. Onur Tirelioğlu, genellikle estetik açıdan beğenilen ve ayağa uygun olmayan ayakkabılar kullanılmasının ayakta bazı deformasyonlara yol açabildiğini vurgulayarak doğru ayakkabı seçimi konusunda önerilerde bulundu.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Onur Tirelioğlu, şık giyinmek ve modaya uyabilmek amacıyla sıklıkla ortopedik açıdan sağlıksız ayakkabılar giyilmek zorunda kalındığını söyledi. Tirelioğlu, bu durumun özellikle kadınlarda sık yaşandığını ifade etti. Tirelioğlu, “Ayakkabı seçiminde birçok kez ayağın rahat olması ikinci planda kalıyor. Sonuç olarak cildin su toplaması sonucu soyulan, nasır bağlayan ve sık sık burkulan ayaklar ortaya çıkıyor. Çözüm bulmada geç kalındığında problem gittikçe ilerleyerek ciddi sinir sıkışmalarına, ayaklarda ve parmaklarda şekil bozukluklarının oluşmasına veya artmasına yol açabiliyor” dedi.

Dr. Tirelioğlu, ayak sağlığını tehdit eden yanlış ayakkabı tercihlerini ise şöyle sıraladı:

“Ön ayağı sıkanlar en sık yaşanan problemdir. Önü daralan ve ayağı sıkan dar kalıplı ve topuklu ayakkabılar ya da botlar giyilmesi ve bunlarla uzun süre ayakta kalınması parmakların rahatça hareket etmesini engeller ve zamanla parmaklarda şekil bozukluğuna neden olurlar. Yüksek topuklu olan ayakkabılarda vücut ağırlığı olması gereken yerden ön ayağa doğru yer değiştireceği için tarak kısmına geçer. Sonuçta parmaklara aşırı yük biner ve uzun süreli kullanımlar ayak ile parmaklarda şekil bozukluklarına neden olur. Çok yüksek platform tarzdakiler vücut dengesini bozan ürünlerin özellikle sert olanları ayağın kıvrılmasını engeller. Giyilen ayakkabının ayağın şekline uygun ve tam oturması gerekiyor. Ayağımızın üç boyutlu olduğunu unutmamalıyız ki ayakkabının sadece boydan uyması yetmez, eni ve yüksekliği de ayağımıza uymalıdır. İdeal ayakkabı ayağı iyi kavramalı ve özellikle bilek kısmını iyi tutmalıdır. Ayağı taraklı olanlar daha geniş kalıplı ayakkabılar kullanmalı iken ince ayaklı kadınlar ise ince kalıplı olanları giymeli. Ayakkabının ayağı destekleyen bir iç tabanı olması gerekirken dış taban ise şoku emen, doğru noktalarda esneyen özelliklere sahip olmalıdır. Ayakkabı tabanının dış kısmı yeterince geniş olmalıdır ki özellikle denge ve burkulma sorunu olan kadınlar geniş, topuk kısmı daralmayan ayakkabılar seçmelidir. Çok sert deri ve sert rugan yerine, ayağın şeklini daha iyi alan süet ve nubuk deriler tercih etmelidir.”