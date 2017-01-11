Uzmanından boyun ağrısı uyarısı

Denizli Devlet Hastanesi Fizik Tedavi Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Özcan Alaca, günlük yaşamdaki stres ve duruş bozukluklarının boyun ağrısına sebep olabileceğini belirterek uyarıda bulundu.

Fizik Tedavi Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Özcan Alaca, boyun ağrısı hakkında uyarılarda bulunarak, günlük yaşamdaki stres ve duruş bozukluklarının boyun ağrısına neden olduğunu ifade etti. Fizik ve rehabilitasyon polikliniğine en sık başvurulanlar arasında boyun ağrılarının yer aldığına dikkat çeken Alaca, bunun en büyük nedenin ise boyunda kas tutulmaları ve spazmları olduğunu belirtti.

Boyun ağrılarının ani ve tek başına şiddetli bir yakma ağrısı ile başlamadığını kaydeden Alaca, genellikle günlük yaşantının stres ve gerilimi ile zaman içinde artarak belirginleştiğini belirtti.



"Keskin bıçak saplanır tarzda ve hareketle belirginleşen bir ağrıdır"

Uzm. Dr. Alaca, "Sonuçta omurganın belli bir kısmında dejenerasyon başlar ve bu dejenerasyon omurganın etrafındaki kaslarda, bağlarda ve eklemler de gerilme oluşturarak boyun ağrısının kaynağı olur. Akut olarak başlayan boyun ağrıları kasların kasılması ve boyun yapısal bozulmaya bağlı boyun düzleşmesi dediğimiz durumlar da, ağrı ve tutulma nedeniyle hareketlerimiz kısıtlanabilir ve en basit işlerimizi yapmak bile işkence haine gelebilir. Bu mevcut ağrı keskin bıçak saplanır tarzda ve hareketle belirginleşen bir ağrıdır. Bu boyunda sınırlı kalmayıp sırt, kollar hatta baş bölgesine yayılabilir. Yavaş başlayan boyun ağrıları özellikle omurgadaki kireçlenmelerde, omurga disk dejenerasyon, boyun fıtıkları, romatizmal hastalıklarda, enfeksiyon ve bazı kanserler zemininde başlayabilmekle birlikte bu sebepler zemininde de ani başlangıçlar gösterebilirler" dedi.

Boyun kaslarındaki spazma bağlı tutulmalar ve boyun omurga düzleşmesi sorunlarının tedavisinde öncelikle duruş ve oturma pozisyonuna, istirahattayken ve uyurken kullanılan yastık seçimine dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Uzm. Dr. Alaca, ağrının şiddetine göre hekim tarafından verilen ilacın kullanılmasına ve mevcut şikayetlere göre verilecek boyun egzersizlerini yapmaya özen gösterilmesinin altını çizdi.



"Uzun oturuş veya duruş pozisyonları boyun ağrısını tetikliyor"

Boyun omurga düzleşmesi sorunlarının çoğu zaman omurgadaki bir hastalıktan kaynaklanmadığını belirten Alaca, günlük yaşamdaki stres ve duruş bozukluklarının da buna sebep olabildiğini söyledi. Alaca, "Günlük yaşamdaki kaygılar, stres, gerginlikler, kötü duruş, oturuş bozuklukları, bilgisayar, telefon, araba kullanırken, kitap okurken, televizyon seyrederken gibi uzun duruş pozisyonları sonrasında boyun tutulmaları ve boyun omurlarında düzleşme sorunları meydana geliyor. Eğer 2-3 günün üzerinde devam eden boyun ağrısı varsa bir hekime, bir fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanına başvurulmasını gerekli muayene ve muayene sonrası tetkiklerin yaptırılmasını önermekteyiz" ifadelerini kullandı.