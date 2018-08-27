Uzmanından diz bağ yaralanmaları uyarısı

Dr. Cüneyt Ermol, her yaştan spor yapan insan sayısının hızla artması nedeniyle diz bağ yaralanma sıklığının da giderek arttığına dikkat çekti.

Denizli Tavas Devlet Hastanesi görevli Dr. Cüneyt Ermol, spor yapan kişilerde sık rastlanan ön çapraz bağ yaralanmaları ve tedavisi hakkında bilgi verdi. Ön çapraz bağ, diz ekleminin içinde ve ortasında yer alan ve birbirini çaprazlayan iki bağdan biri olduğunu ifade eden Uzman Op. Dr. Ermol, bacak kemiğinin uyluk kemiğine göre anormal bir şekilde öne doğru yer değiştirmesini engelleyen en önemli yapı olduğunu dikkat çekti.

Ön çapraz bağın kopmasının dizde en sık görülen ciddi bağ yaralanması olduğunu kaydeden Uzman Op. Dr. Ermol, “En sık rastladığımız yaralanma şekli futbol, basketbol gibi yüksek tempolu sporlarda genellikle sabit ayak üzerinde vücudun ani dönme hareketi sırasında meydana gelir ve genellikle bir darbe veya temas söz konusu olmayabilir. Daha nadiren dize gelen doğrudan darbeler, trafik kazaları, yüksekten düşme ve endüstriyel kazalar sonrasında da ön çapraz bağ yaralanmaları ortaya çıkabilir. Bu durumda, ön çapraz bağ yaralanmalarına arka çapraz bağ, yan bağlar ve menisküslerin yaralanmaları da eklenebilir. Ön çapraz bağ yaralanması sırasında dizde ani bir kopma hissi ile birlikte şiddetli bir ağrı ortaya çıkar. Diz ekleminin içinde hızla gelişen kanamaya bağlı olarak şişlik meydan gelir. Ağrı ve şişliğe bağlı olarak da dizde hareket kısıtlılığı meydana gelir ve topallama ortaya çıkar” şeklinde konuştu.

Ön çapraz bağ yırtılması teşhis ve tedavisi

Ön çapraz bağ yırtılmalarında travma hikayesinin önemli olduğunu vurgulayan Uzman Op. Dr. Ermol, sadece bu hikaye ile bile ön çapraz bağ yırtılması tanısının büyük oranda konabildiğini söyleyerek şöyle konuştu:

"Travma hikayesinin yanında fiziki muayene sonrası MR ve röntgen tetkikleri istenerek tanı kesinleştirilir. Ön çapraz bağ yırtılması vakalarında uygulanacak tedavide hastanın yaşı, aktivite düzeyi ve mesleği belirleyici bir rol oynar. Genç ve spor ile uğraşan kişilere ameliyat önerilirken; orta yaş ve üzerindeki aktif yaşam tarzına sahip olmayan kişilerde ameliyatsız bir tedavi yöntemi uygulanabilir. Cerrahi tedavide hastaların kopmuş olan ön çapraz bağı yine hastanın kendisinden alınan tendonlarla yeniden yerine yerleştirilir ve tespit edilir. Bu işlem artroskopik teknikle kapalı olarak gerçekleştirildiği için açık ameliyatlara kıyasla daha kısa sürede iyileşme sağlanır ve hastanın hastanede kalış süresi kısalır. Hastaların büyük çoğu uygulanan cerrahi tedavi ve sonrasında uygulanan rehabilitasyonla yaralanmadan önceki fiziksel aktivite düzeyine ulaşabilmekte ve kendi spor branşına dönebilmektedirler” dedi.

Uzun yıllar özel sektörde yerli, yabancı ve sporcuların tedavilerini gerçekleştiren Uzman Op. Dr. Ermol, Tavas Devlet Hastanesinde her türlü ortopedi ameliyatlarının başarılı şekilde yapılabildiğini dile getirdi.