Uzmanından kulak çınlaması açıklaması

Dr. Fatih Sarı, kulak çınlamasının (tinnitus), nedenine göre tedavisinin değiştiğine dikkati çekerek mutlaka bir uzmana başvurulması gerektiğini söyledi ve merak edilen soruları cevapladı.

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Fatih Sarı, gerçekte dışarıdan gelen bir sesli uyaran olmadan hastanın ses algılamasına kulak çınlaması (tinnitus) denildiğini ifade etti. Bu ses değişik tonlarda ve özelliklerde olabileceğini aktaran Sarı, hastaların kimi zaman bir çınlama, kimi zaman uğultu, rüzgar sesi veya bir makinenin çalışma sesi gibi tarifte bulunduklarını anımsattı. Toplumda neredeyse her üç kişiden birinden bu hastalığına rastlandığını işaret eden Sarı, "Bu genellikle olmaz ancak bazı durumlarda dinleyen kişi bir çeşit ses duyabilir. Bu tip tinnituslara objektif tinnitus denilir. Çoğunlukla ya bir damar anormalliğinden dolayı veya kasların kasılması sonucu orta kulakta meydana gelen seslerden ötürü gelişir. Zaman zaman ortaya çıkıp çok kısa süren çınlamalar hepimizde olabilir, ancak sessiz ortamlarda daha da belirgin olmak üzere sürekli işitilen tinnitus hastanın yaşamını çok güçleştirebilir ve altta yatan herhangi bir neden var mı mutlaka araştırılmalıdır. Tinnitus tedavisi için kullanılan birçok ilaç ve farklı tedavi yöntemi vardır fakat her durum için tedavi çok farklıdır. Bu nedenle kulak çınlamanız için herhangi bir tedaviye başlamadan önce mutlaka bir Kulak Burun Boğaz uzmanı tarafından dikkatli bir muayeneden geçmek ve kulak çınlamasının gerçek nedenini bulmak çok önemlidir.