Uzmanından okul çağı çocuklarına beslenme uyarısı

Helvacıoğlu okul çağı çocuklarının beslenmesi hakkında açıklamalarda bulundu. Helvacıoğlu, okulların eğitime başlaması ile beraber çocukların hem doğru beslenme alışkanlıkları kazanabilmesi için hem de derslerdeki başarı oranlarını artırabilmek için doğru ve sağlıklı beslenme olmazsa olmazlardan olduğunu kaydetti. Çocukların sabah kahvaltılarını muhakkak yapmaları gerektiğini ifade eden Helvacıoğlu, “Kahvaltı yapmayan çocuk derslerine odaklanamayacak ve gelişimini doğru devam ettiremeyecektir. Kahvaltıda bir parça peynir, 5-8 adet kadar zeytin, 2 adet ceviz, haftada 3-4 gün haşlanmış yumurta yenmeli. Yağda kızartılmış yumurta tercih etmemekle birlikte yeşil sebzeler içeren söğüş salata ve 2-3 dilim beyaz ekmek tüketilmeli. Ayrıca süt, taze meyve suyu veya bitkisel çay eşliğinde kahvaltı yapılmalı. Çocuklar yeterli ve dengeli beslenemediği zaman büyüme ve gelişmeleri olumsuz etkilenmekte, boy kısalığı görülmekte ve vücut ağırlıkları normal sınırlarda olmamaktadır. Ayrıca, çocuklarda hastalıklara karşı direnç azalmakta, çocuklar sık hastalanmakta ve hastalıklar ağır seyretmektedir. Derslerde yorgunluk, dikkat azalması, halsizlik, baş ağrısı, baş dönmesi, üşüme gibi okul performansını ve başarısını olumsuz etkileyen durumların sebebi olarak yine yetersiz ve dengesiz beslenme gösterilmektedir. Yetersiz ve dengesiz beslenmeye neden olan yanlış beslenme alışkanlıkları çocukların zayıflık, şişmanlık, anemi, vitamin yetersizlikleri, iyot yetersizliği ve diş çürükleri gibi başlıca beslenme sorunları ile karşılaşmasına neden olmaktadır. Ancak birçok araştırmacı, çocuğun bu dönemde edineceği sağlıklı beslenme alışkanlıkları ile beslenme yetersizliği hastalıkları ve ileri yaşlarda görülebilecek şeker hastalığı (diyabet), kalp hastalıkları, hipertansiyon, şişmanlık (obezite) gibi kronik hastalıkların önüne geçilebileceğini bildirmektedir. Çocukların yeterli ve dengeli beslenmesini sağlamak amacıyla günlük olarak tüketilmesi gereken dört besin grubu temel alınmalıdır. Bu besin grupları süt grubu, et, yumurta, kuru baklagil grubu, sebze, meyve grubu, ekmek ve tahıl grubudur. Okul çağı çocuklarının bu dört besin grubundan da yaş, kilo ve fiziksel aktiviteleri doğrultusunda yeterli miktarlarda tüketimi sağlanmalıdır” dedi.