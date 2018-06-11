Uzmanından Ramazan Bayramı beslenmesi uyarısı

Topsakala, Ramazan Bayramı beslenmesi ile ilgili yazılı bir açıklama yaparak vatandaşları sağlıklarını korumaları için beslenmelerine dikkat etmeleri konusunda uyardı. Ramazan Bayramına sayılı günler kaldığını hatırlatan Topsakal, uzun süren Ramazan ayında sonra aniden aşırı yemeye geçmek sağlığı tehlikeye atabileceğini ifade etti. Topsakal, “Bayram süresince aşırı yemekten ziyade az ve sık yememiz daha doğru olacaktır. Bayram sabahı hafif bir kahvaltı ile güne başlanmalıdır. Kahvaltıda kızartma, kavurma yöntemleriyle pişirilmiş besinler yenilmemelidir. Bayram ziyaretlerinde geleneksel olarak tatlı ikramı olacağından kahvaltıda şeker, bal vb. tatlı besinlerin bulundurulmaması yararlı olacaktır. Domates, salatalık, maydanoz, taze biber gibi çiğ sebzeler bolca tüketilmeli, az yağlı peynir tercih edilmelidir. Haşlanmış yumurta tercih edilmelidir. Sucuk, salam, sosis vb yağlı besinlerden, börek vb. hamur işi gıdalardan sakınılmalıdır. Tatlılar bu bayramın vazgeçilmez ikramlarıdır. Ancak kalp hastaları şeker hastaları, kilolu hastalarımız ve tansiyon hastaları başta olmak üzere tüm halkımızın aşırı tatlı tüketimine dikkat etmeleri gerekmektedir. Diyetlerin bozulmaması daha rahat bir bayram geçirmemizi sağlar. Mümkünse evde yapılmış az şekerli tatlılar tüketilmeli, büyük porsiyonlardan kaçınılmalı ve şeker hastaları için tatlandırıcılı yada şekersiz ikramlar hazırlanmalıdır. Aşırı sıcaklar ve ağır yemekler sağlığımız açısından risk oluşturmaktadır” dedi.