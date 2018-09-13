Üzümler tarlalara son kez serildi

Denizli'nin Buldan ilçesinde önemli bir geçim kaynağı olan üzüm yetiştiriciliğinde, bağlardan toplanan son üzümler kurutulmak üzere tarlalara serildi. Havaların sıcak olması durumunda yaklaşık 10 günde kuruyan üzümler, kuruyup toplandıktan sonra hasat mevsimi bu yıl için sona erecek.

Denizli'nin Buldan ilçesinde yetiştirilen ve önemli bir ihracat ürünü olan kurutmalık Sultaniye üzümlerinin hasadı, bağlardan toplanan son üzümlerin tarlalara serilmesiyle sona eriyor. Çoğu sofralık olarak satılan, kalanları ise kurutulan üzümler, Ağustos ayından itibaren tarlalara serilirken ilçede hasat mevsiminin sonuna gelindi. Bağlarda gündelik işçilerle toplanan üzümler daha sonra kuruması için önce su potasyumkarbonat ve zeytin yağından oluşan karışımla yıkandıktan sonra sergilere alınıyor. Bazı çiftçiler bağlarında tel sergileri tercih ederken, bazı çiftçiler ise yerde sermeyi tercih ediyor. Üzümler serildikten sonra mevsimsel sıcaklıklara göre yaklaşık 10 gün içerisinde kuruması bekleniyor. Kuruyan üzümler ise hem iç piyasada satılacak da hem de başta Avrupa ülkeleri olmak üzere çeşitli ülkelere ihraç edilecek.

“10-15 gün arasında üzümlerimiz kurumuş oluyor”

25 yıldır üzüm yetiştiriciliği yapan Tacettin Taşdöven, üzümlerini kurutmalık olarak hazırladıklarını belirtti. Bu yıl yaklaşık 30-35 ton kuru üzüm hasat ettiğini aktaran Taşdöven, üzümleri kurutulmasıyla ilgili olarak, “Ağustos ayında 8 ile 10 gün arası, Eylül'de 10-15 gün arası, havaların sıcaklığına göre bu değişiyor. Bağdan tarım işçileri ile topluyoruz selelerle. Traktörlerle sergi yerlerine alıyoruz. Sergi yerlerinde seriyoruz, ilaçlamasını yapıyoruz potasa ile. Tekrar bir daha üstünden geçiyoruz, sonra kurumaya bırakıyoruz. 10-15 gün arasında üzümlerimiz kurumuş oluyor. Topluyoruz, çuvallıyoruz tekrar bunları bir daha işliyoruz, eleyerek, temizliğini yaparak” dedi.

“Bunlar yılın son üzümleri"

Verimlerin bu sene çok düşük olduğunu aktaran Taşdöven, “Rekolte çok düşüktü. Normalde ben 85 dekar yer işliyorum. Yaklaşık 250 ile 320 ton arası değişiyordu, minimumda 250 ton yaş üzüm alıyordum. Şu anda bu 200 ton bile çıkmayacak. BU sene hakikaten çok düşük, verim yok. Bunlar yılın son üzümleri artık. Temmuz'un sonunda başlar burada hasat, yaş kuru. Eylül'ün 10'u gibi 15'i gibi artık bitimine gelir” diye konuştu.