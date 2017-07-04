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04 Temmuz 2017 16:23

Vali Ahmet Altıparmak Denizli’den ayrıldı

Valiler Kararnamesi ile Merkez Valiliğine atanan Vali Ahmet Altıparmak, Denizli’den ayrıldı.

Vali Ahmet Altıparmak Denizli’den ayrıldı

04 Temmuz 2017 16:23


21 Hazirandaki Valiler kararnamesi ile Merkez Valiliğine atanan Vali Ahmet Altıparmak, Denizli’den ayrıldı. Denizli’de 1 yıl görev yapan Vali Altıparmak’ı uğurlamaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, Daire Müdürleri, Valilik personeli, Sivil Toplum Kuruluşlarının Temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.


Son kez misafirlerini Makamında ağırlayan Vali Ahmet Altıparmak, daha sonra Valilik protokol girişine indi. Burada kendisini uğurlamaya gelen Denizli protokolü ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Vatandaşlarla, protokol üyeleri ve Valilik personeli ile tek tek vedalaşan Vali Altıparmak, Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan ile birlikte Çardak Hava Alanına gitmek üzere Valilikten ayrıldı.




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