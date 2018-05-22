Vali Karahan, orman yangını ile ilgili açıklamalarda bulundu

Denizli’de öğlen saatlerinde çıkan ve yaklaşık olarak 15 kilometrekarelik bir alanda etkili olan orman yangını havadan ve karadan yapılan yaklaşık 3 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Pamukkale ilçesinde Akhan, Karakurt Mahallelerinde ekili arazilerdeki anızların yakılması sonucu başlayan yangın, çam ağaçlarının yoğunlukta olduğu ormanlık alana sıçradı. Rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ekipleri karadan müdahale etti. Yangın daha sonra havadan da yapılan müdahale ile 3 helikopter, 1 anfi uçak ve 20’ye yakın arazöz ve itfaiye aracının yardımı ile yaklaşık 3 saatte kontrol altına alınabildi.

Yangının ardından bölgeye gelen ve söndürme çalışmaları ile ilgili bilgiler alan Vali Karahan, ardından gazetecileri açıklamalarda bulunarak yangının çıkış nedeni ve söndürme çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Üzücü bir olayın yaşandığını aktaran Vali Karahan, “Arkadaşlarımız vaktinde müdahale ettiler. Ama özellikle rüzgarın kuvvetli olması ve çevresinin biçilmiş ve biçilmemiş arpa, buğday arazisi olması bizim riskimizi büyüttü. Havadan ve karadan mücadele devam ediyor. Orman İşletme Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve vatandaşların desteği ile şuanda kontrol altına alınmış durumda. İnşallah söndüreceğiz. Çıkış nedeni anız yakılması ile ilgili ama araştırıyoruz net bir şey söyleyemeyiz. Yangın kontrol altına alındı” dedi.