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18 Haziran 2018 15:56

Vali Karahan’dan yatırımların tamamlanması talimatı

Denizli Valisi Hasan Karahan, kamu yatırımlarının takip edilerek geciktirilmeden öngörülen zamanda tamamlanması yönünden talimat verdi.

Vali Karahan’dan yatırımların tamamlanması talimatı

18 Haziran 2018 15:56


Vali Hasan Karahan, Kaymakamlar ve yatırımcı kurumların il müdürleri ile bir araya geldi. Polis Evi’nde düzenlenen toplantıya Vali Karahan, vali yardımcıları, Kaymakamlar ile yatırımcı kamu kurumlarının il müdürleri katıldı. Toplantıda Vali Karahan, yatırımcı kurumların il müdürleri, il merkezi ve ilçelerde gerçekleşen yatırımların son durumları hakkında bilgi aldı. Toplantının sonunda ise Vali Karahan, kamu yatırımlarının takip edilerek geciktirilmeden öngörülen zamanda tamamlanması talimatını verdi.




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