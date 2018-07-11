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11 Temmuz 2018 18:44

Vatandaşları ‘Çiftlik Bank’ sistemiyle dolandıran çete çökertildi

Denizli’de polis, Çiftlik Bank’a benzer bir sistemle vatandaşları dolandırdıkları belirlenen 4 şüpheliyi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Vatandaşları ‘Çiftlik Bank’ sistemiyle dolandıran çete çökertildi

11 Temmuz 2018 18:44


Edinilen bilgiye göre, Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Çiftlik Bank olarak bilinen Piramit satış sistemlerine benzer şekilde vatandaşları dolandıran şahıslara operasyon yapıldı. Yaklaşık 6 ay boyunca yürütülen çalışma neticesinde, şahısların bir şirket yoluyla açtıkları internet sitesinden, sitenin link tıklama işi olarak piyasaya çıkarak 6 aylık kumbara satın alıp yatırılan miktara ve link tıklama adedine göre 6 ay sonunda 1’e 15 kat kazanç taahhüdünde bulundukları, taahhütlerin yerine getirilmediği, site tarafından platformdan engelleme yapıldığı ve internet sitesi üzerinden dolandırıcılık faaliyetine devam edildiği tespit edildi. Kentte faaliyet yürüten internet sitesi ile bahse konu şirket yetkilisi oldukları tespit edilen 4 şüpheli şahsın yakalanmasına ve dolandırıcılık faaliyetlerine son vermek amacıyla Denizli il merkezinde ve Manisa’da, şahısların ikamet ve işyerlerinde eş zamanlı operasyon yapıldı.


Şahısların işyerlerinde ve ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda bilgisayar, senet, dijital materyal, ruhsatsız tabanca,49 adet fişek ve suça konu bilgilerin bulunduğu belge ve dokümana incelenmek üzere el konuldu.


Operasyonlar neticesinde yakalanan 4 şüpheli şahıs hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan adli işlem yapıldı. Adli mercilere sevk edilen organizasyon düzenleyicisi olan 1 şüpheli şahıs tutuklandı.




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