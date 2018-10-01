Vertigo'ya pratik yaklaşım

Bayındır Sağlık Grubu, Türkiye'de Vestibüler bilim alanındaki faaliyetlerine, 10'uncu kez düzenlediği ‘Vertigoya Pratik Yaklaşım' toplantı serisi ile devam etti. Toplantıda dünyanın dört bir yanından alanında uzman bilim insanları bir araya geldi.

Tıbbi etiğe ve bilimsel çalışmalara önem veren Türkiye İş Bankası iştiraklerinden Bayındır Sağlık Grubu; vertigo ve vestibüler bilim alanındaki çalışmalarına devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre bu yıl içerisinde ikinci kez gerçekleştirilen 10. ‘Vertigoya Pratik Yaklaşım' toplantısı 28-29 Eylül 2018 tarihlerinde Pamukkale'de gerçekleştirildi.

“Pratik kurslar ile zenginleştirilen içerik”

Grup adına tescilli bir marka olan “Vertigoya Pratik Yaklaşım” toplantısında ele alınan ana konu, son üç toplantıda da üzerinde durulan vestibüler tıp konusuydu. Bu alanda araştırmaları ve klinik çalışmaları ile öne çıkan 10 yabancı bilim insanı toplantının özel davetlileri arasındaydı. Türkiye'de konusunda önemli birikime sahip bilim insanlarının deneyimlerinin ve tüm katılımcılar için son güncel vertigo bilgilerinin paylaşıldığı toplantıya ilgi yoğundu. İki gün boyunca süren konferans ve panellerin dışında özellikle vertigo tanısı pratiğinde kullanılan uygulamaların olduğu kısa kurslar ile katılımcılara yeni bilgiler aktarıldı.

Bayındır Sağlık Grubu Genel Müdür Yardımcısı ve Tıbbi Direktörü Doç. Dr. Oğuz Okan Karaeminoğulları, yaptığı açılış konuşmasında, Bayındır Sağlık Grubu'nun, sürekli olarak ‘kendini yenileme' ve ‘geliştirme' perspektifi ile hareket etmesinin yanı sıra eğitime ve bilime verdiği desteği de aralıksız sürdürdüğünü vurgulayarak: “Burada bir araya gelmemize vesile olan ‘10'uncu Vertigoya Pratik Yaklaşım Toplantısı'; gerek içeriği, gerek son derece prestijli, bilimsel yönü çok güçlü ulusal ve uluslararası konuşmacıları ile son derece doyurucu bir bilimsel buluşma olmuştur. Toplantıyı böylesi seçkin bir düzeye ve uluslararası bir buluşmaya taşımalarından, aynı zamanda bilime verdikleri değerli katkılarından dolayı tüm katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.

Dünyanın dört bir yanından alanında uzman bilim insanları bu toplantıda bir araya geldi

Vestibüler bilim alanında güncel gelişmelerin ele alındığı Vertigoya Pratik Yaklaşım Toplantısı'na; Fransa'dan François Cases, Jacques Magnan, İngiltere'den Soumit Dasgupta, İtalya'dan Marco Mandala, Daniel Nuti, Franco Trabalzini, Maurizio Barbara, İsrail'den Avi Shupak, Kazakistan'dan T. S. Telubergenovna, Portekiz'den Leonel Luis, Ukrayna'dan Volodymyr Golyk'ın yanı sıra Türkiye'den de Mehmet Ada, F. Necdet Ardıç, Neşe Çelebisoy, Onur Çelik, Kemal Görür, Enis Alpin Güneri, Mete İşeri, Mete Kıroğlu, Tayfun Kirazlı, Nazım Korkut, Mehmet Koyuncu, Tuncay Özçelik, Nuri Özgirgin, Levent Özlüoğlu, Bülent Satar, Ülkü Tuncer, Şinasi Yalçın ve Orhan Yılmaz gibi dünyanın ve Türkiye'nin önde gelen bilim insanları katıldı.

“Tedavide en önemli ilaç: Bilgi”

Türkiye İş Bankası iştiraki Bayındır Söğütözü ve İçerenköy Hastaneleri Kulak Burun Boğaz (KBB) Bölüm Başkanlığının yanı sıra Karadeniz Ülkeleri Otoloji Derneği Başkanlığı, Uluslararası Vertigo Derneği Başkanlığı ve Uluslararası Kulak Cerrahisi ve Bilim Derneği (Politzer) Yönetim Direktörlüğünü yürüten Prof. Dr. Nuri Özgirgin, Söğütözü Hastanesi'nde kurduğu Denge Merkezi'nde hastalara yönelik özel tedaviler uygulamakta, baş dönmesinin genellikle irdelenmesi zor kompleks hastalıklar süreci ile ortaya çıktığına dikkat çekerek, bu nedenle yapılan toplantının büyük önem taşıdığını vurguladı: “Hastalık tanısının irdelenmesi ve güncel tedavi şekillerinin paylaşılması amacıyla rutin olarak belli aralıklarla “Baş Dönmesine Pratik Yaklaşım” toplantıları düzenlenmektedir. Bu toplantılara eş zamanlı olarak dünya çapında konusunda kariyer yapmış deneyimli bilim insanları da katılmaktadır. Toplantıya konuğumuz olarak katılan 10 yabancı bilim insanının paylaştıkları birikim ve deneyimlerinin tüm katılımcılar için vertigo konusunda bir güncelleme olacağı inancındayız”.

“Baş dönmesinin altındaki neden araştırılmalı”

Hastaların sıklıkla vertigoyu hastalık olarak düşündüklerini söyleyen Prof. Dr. Nuri Özgirgin; “Aslında vertigo bir hastalık değil, hastalık bulgusudur. Hastaların sürekli vertigo teşhisi konuldu demeleri bu nedenle doğru değil. Baş dönmesi yapan onlarca hastalık var. Önemli olan baş dönmesine neden olan hastalığın ortaya konması.” dedi. Buna karşın baş dönmesi ve dengesizlik tanısının ve tedavisinin zorlu bir süreç olduğunu da vurgulayan Prof. Dr. Nuri Özgirgin, “Hastalar baş dönmesi ve dengesizlik sebebiyle normal bir hayat süremiyor ve yaşamdan soyutlanıp pasif kaldıkça yaşanan şikâyetler daha da şiddetlenerek artıyor. Hastaların denge sorunları konusunda irdelenmesi ve teşhis konulması ise oldukça uzun bir süre. Zor bir konu olması, karmaşık yapısı, özel deneyim ve bilgi birikimi gerektirmesi nedeniyle “denge”yle ilgilenen kişi sayısı hem dünyada hem de Türkiye'de az.”

Türkiye'nin ilk denge merkezinde astronot tedavisi

Gruptan yapılan açıklamaya göre denge ve baş dönmesi problemi yaşayan hastalar; iş görme, araba kullanma, merdiven çıkma gibi rutin faaliyetleri yerine getiremiyor ve hayattan soyutlanıyor. Denge problemlerinin tanı ve tedavisinin uzun süreli olması ise hastaların dengeli bir yaşama kavuşmasını zorlaştırıyor.

Toplumda denge problemi sebebiyle kendini soyutlayan bireyleri tekrar topluma kazandırmak hedefiyle kurulan Bayındır Söğütözü Hastanesi Denge Merkezi, bu alanda önemli bir boşluğu dolduruyor. Merkezde, tüm tanı etmenleri tamamlandıktan sonra, tedavi boyutu hastanede, hastalara bu konuda eğitim görmüş terapistler tarafından ve evde uygulanabilir programlar halinde şekillendiriliyor. Bayındır Söğütözü Hastanesi Denge Merkezi'nde, baş dönmesi ve denge bozukluğunun tedavisinde geleneksel ve yenilikçi yöntemlerin yanı sıra denge problemi yaşayan astronot ve pilotların tedavi girişimlerinden elde edilen deneyimlerle de şekillenen Vestibüler Rehabilitasyon yöntemleri uygulanıyor.

İç kulakta bulunan denge duyusunu algılayan vestibüler sistemdeki hastalıklara bağlı ortaya çıkan vertigo, çoğunlukla kişilerin denge bozukluğuna neden olan ve gündelik yaşantılarını olumsuz etkileyen bir hastalık.