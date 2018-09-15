Vinç kazasında ölen Afgan uyruklu 3 işçinin arkadaşları cenazeleri memleketlerine gönderilebilmesi için yardım bekliyor

Denizli'de meydana gelen vinç kazasında hayatını kaybeden 3 işçinin cenazeleri otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından hastane morgundan çıkarılmayı bekliyor. İşçilerin çalışma arkadaşları cenazelerin Afganistan'a gönderilmesi için yardım istiyor.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Pamukkale ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çamlaraltı Mahallesi'nde seyir tepesi yapay şelale inşaatında çalışan vincin makara sistemi koptu. Olayda, vincin ucundaki sepette bulunan ve yaklaşık 30 metre yükseklikten düşen Afganistan uyruklu işçilerden Ehsanollah Nabizadeh (19) olay yerinde, Muhammed İsa Palvamani(20) ve Lal Muhammed Rahimi (24) de kaldırıldıkları Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan Nurullah Aelishah (24) ise Denizli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

"Dünden beri biz burada hastanedeyiz gelen giden yok”

Olayda hayatını kaybedenlerin cenazeleri PAÜ hastanesinin morgunda yapılan otopsinin ardından, birlikte çalışmaya geldiği yakınları tarafından teslim alındı fakat henüz memleketlerine gönderilemedi. Paraları olmadığını söyleyen işçiler, yetkililerden ve çalıştıkları taşeron firmadan cenazelerin memleketleri olan Afganistan'a gönderilmesi konusunda yardım istedi.

Afgan işçiler cenazeleri beklediklerini belirterek, "Dünden beri biz burada hastanedeyiz. Sabahtan beri bekliyoruz hastanede, kimse gelmedi bize bakmaya. Afganistan'dan biz buraya gelmişiz, bizim paramız yok, hiçbir şeyimiz yok. 20-25 kişi burada oturuyoruz. Çalıştığımız şirket de bize bir şey demedi, cenazeleri nasıl götüreceğimizi bilmiyoruz. Biz şu an devletten yardım bekliyoruz. Bizim arkadaşlarımız Afganistan'a gönderilsin. Burada alırsan teslim edeceğiz diyorlar. Biz bunu teslim alsak bunu nasıl götürelim. Annesi babası getirin diyor, paramız yok nasıl götürelim? Biz Afganistan'dan anne babamızı kardeşlerimizi bırakmışız gelmişiz. Sabahtan akşama kadar çalışıyoruz. Şehitlerimizi götürmek için yardım istiyoruz” dedi.

"Memleketimize nasıl götüreceğimizi bilmiyoruz”

Kazada hayatını kaybeden işçilerin yakınları gazetecilere yaptıkları açıklamada, "Memleketimize nasıl götüreceğimizi bilmiyoruz. Buraya çalışmaya geldik. Bizde para yok. Cenazelerimi götürmeye bize yardımcı olunsun, şehitlerimiz Afganistan'a gönderilsin, mezhebimiz aynı. Burası Müslüman olduğu için buraya çalışmaya geldik. Pasaport paramız olmadığı için çalışma izni alamadık. Arkadaşlarımızın bazılarında kimlik var, bazılarında yok. Kaçak çalışıyoruz. Sadece mecburiyetten buradayız. Hiçbir şeyimiz yok ki şehitlerimizi götürsek. Bekliyoruz ki şehitlerimizi nasıl götürelim. Sadece onu bekliyoruz” dedi.

Polisin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı incelemesinde aralarında 2 iş güvenliği uzmanı, vinç görevlisi, şantiye görevlisi ve saha görevlisinin bulunduğu 5 şüpheliyi gözaltına aldı. İsmi açıklanmayan şahıslar emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.