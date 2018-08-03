Yabancı uyruklu öğrenciler gönüllü kültür elçiliği görevi üstlenecek

Dr. Hüseyin Bağ’ı ziyaret etti. Yabancı uyruklu öğrencilerde Rektör Bağ başta olmak üzere PADAM yetkililerine teşekkür ederken, Türk Kültürünün tanıtılması için ülkelerinde gönüllü kültür elçiliği görevi üstleneceklerini söylediler

Yunus Emre Enstitüsü ve PAÜ Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (PADAM) işbirliğinde “PADAM Yaz Kampı 2018” ile Türkçeyi ve Türk kültürünü yakından tanıyan 19 yabancı uyruklu öğrenci eğitimlerinin sonunda PAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ’a veda ziyaretinde bulundu. Rektörlük Senato Salonu’nda gerçekleşen ziyarette Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ’ın yanısıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rafet Kılınçarslan, PAÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Mehmet Ali Sarı, PADAM Md. Yrd. Öğr. Gör. Özlem Yolcusoy, da hazır bulundu. Ziyarette öğrencileri PAÜ’de misafir etmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Bağ, aralarında Sudan, Macaristan, Çekya, Tunus, Japonya, Rusya gibi 14 farklı ülkeden gelen öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilerin Pamukkale Üniversitesi’nden güzel anılarla ayrılmalarını temenni eden Rektör Bağ, ayrıca Yunus Emre Enstitüsü’ne de Türk Dili ve Türk Kültürünün tanıtılmasına yönelik yaptığı projelerden dolayı teşekkürlerini sundu. Üç hafta boyunca PAÜ’de Türk Kültürü ve Denizli’yi tanıma fırsatını yakalayan yabancı uyruklu öğrencilerde Rektör Bağ başta olmak üzere PADAM yetkililerine teşekkür ederken, Türk Kültürünün tanıtılması için ülkelerinde gönüllü kültür elçiliği görevi üstleneceklerini belirttiler.

Karşılıklı hediye takdiminin ardından, günün anısına toplu fotoğraf çekimi ile ziyaret sona erdi.