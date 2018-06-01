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01 Haziran 2018 21:24

Yağan yağmurda başını şampuanla yıkayan vatandaş ilgi odağı oldu

Denizli’de aşırı yağışlardan dolayı evinin balkonunda başını şampuanlayan vatandaş, yağan yağmur suyu ile başını yıkadı.

Yağan yağmurda başını şampuanla yıkayan vatandaş ilgi odağı oldu

01 Haziran 2018 21:24

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük ilgi gördü.


Denizli’de aşırı yağışlar sırasında evinin balkonunda başını şampuanlayan vatandaş, yağan yağmur suyu ile başını yıkadı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Resul Yanar "Aşırı yağmurda saç yıkama zevki" yazdığı görüntü büyük ilgi gördü. Oğlunun ve eşinin yardımı ile başındaki şampuan köpüklerini, yağan yağmur suyu ile yıkayan Yanar " Yağmurda banyo keyfi. Her taraf köpük oldu. Aşağıya düşen köpükleri görecekler şaşıracaklar. Baya yıkandı, yıkandım" diyerek başını yıkadı. Resul yanarın eşi ve çocuğu da "Hadi kafayı yıka az daha, yüzünü yıka, enseni yıka, oh sıhhatler olsun" diyerek yardım etti. Kafasını balkondan uzatarak yıkayan Resul Yanar’ın o videosu sosyal medyada büyük beğeni aldı.




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