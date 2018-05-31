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31 Mayıs 2018 09:31

Yağmur suları çatılardan şelale gibi aktı

Denizli’nin Güney ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, ilçede 25’e yakın ev ve iş yerini su bastı.

Yağmur suları çatılardan şelale gibi aktı

31 Mayıs 2018 09:31

Cep telefonları ile çekilen görüntüler ise yağışın şiddetini gözler önüne serdi.


İlçede dün akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış birçok olumsuzluğu da beraberinde getirdi. Sağanak yağış ile birlikte yaşanan sel ulaşımın aksamasına neden olurken, 19 ev ve 3 iş yeri sular altında kaldı. Bazı vatandaşlar tarafından cep telefonları ile çekilen görüntüler yağışın şiddetini gözler önüne serdi. Görüntülerde yağışın ardından biriken suların evlerin çatılarından adeta şelale gibi akması ve yollarda oluşturduğu sel görülüyor.


Yolların dereye döndüğü ilçede çok sayıda araç trafikte güçlükle ilerlerken bazı araçlar ise mahsur kaldı. Yaşananlar üzerine dün gece Güney Kaymakam Vekili Fatih Bayram’ın koordinasyonunda kriz merkezi kuruldu. Su baskınlarına Güney Belediyesi itfaiye ekipleri ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından müdahale edildi. Sağanak yağışın durması ile belediye ekipleri sel suları ile birlikte mıcır ve çamurla kaplanan cadde ve sokakları temizlemeye başladı. Temizlik çalışmaları sabah erken saatlere kadar devam etti. AFAD ekipleri tarafından bölgede hasar tespit çalışmaları başlatıldı.


Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.




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