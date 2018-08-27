Yağmurda kalan yavru köpeği barınağa aldılar

Çivril ilçesi Akpınar Mahallesi’nde bulunan bir sitede çocukların baktığı yavru köpek yağmurda kalınca, Çivril Belediyesi Veteriner ekipleri köpeğe sahip çıktı. Annesi olmayan ve sitede yaşayan çocuklar tarafından bakımı yapılan yavru köpek, akşam saatlerinde etkili olan yağışta yağmur altında kalınca, köpeğe bakan çocuklar, Çivril Belediyesi Veteriner Hizmetlerini arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen Veteriner Hizmetleri Sokak Hayvanları Klinik görevlileri yavru köpeği belediye sokak hayvanları kliniğine götürdü.

Barınakta kurulanan yavru köpek gerekli aşıları ve bakımları yapıldıktan sonra beslenerek diğer yavru köpeklerin olduğu kafese alındı. Köpeğin barınakta bakımlarının ve tedavilerinin yapıldıktan sonra isterlerse yeniden çocuklara verilebileceği yada sahiplendirilinceye kadar barınakta kalabileceği ifade edildi.