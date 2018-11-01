"Yakaladığımız seriyi devam ettirmek istiyoruz"

Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Cumartesi günü sahasında Adanaspor ile karşılaşacak olan Denizlispor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Haluk Ulusoy Tesisleri'nde Teknik Direktör Yücel İldiz yönetiminde yapılan antrenman ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı ve taktik çalışmasıyla sona erdi. Antrenman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Teknik direktör Yücel İldiz, çok zorlu bir ligde olduklarını, ligdeki takımların birkaç tanesinin haricinde hepsinin birbirini yenebildiğini belirterek, böyle bir durumda yakalanan bir serinin devam ettirilebilmesinin çok önemli olduğunu ve bu anlamda iyi bir gidişatları olduğunu söyledi. Hafta sonu Adanaspor ile oynayacakları karşılaşmanın çok zorlu olacağını aktaran tecrübeli teknik adam, "Adanaspor'un da son haftalarda iyi bir gidişatı var. Coşkun hocayla beraber iyi bir çıkışa geçtiler. Bu nedenle Cumartesi günü sahamızda son derece zorlu bir müsabaka oynayacağız. Ama tabi ki biz de kazanmak istiyoruz. Hem yerimizi korumak anlamında hem de bir ivme daha yakalayıp daha üstlere çıkma hesapları yapmak için sahamızda mutlaka kazanmamız lazım. Zorluk derecesini biliyoruz. Seyircimiz de artık bunun bilincindedir diye tahmin ediyorum. Cumartesi günü lütfen herkes tribünleri doldursun, bizi desteklemeye devam etsinler. Biz de onların isteklerine inşallah futbolcu arkadaşlarımızla beraber cevap vereceğiz” şeklinde konuştu.

"Ziya'nın belirsizliği sürüyor"

İldiz, takımdaki eksikler ve oyuncuların son durumu hakkında ise, "Bir tek Ziya Alkurt'un durumu var. Cihan kupa maçında biraz baldırında çekme oldu, hafta sonuna kadar durumunun ne olacağını bilemiyorum. Ziya'nın da belirsizliği var, çalışmaları devam ediyor. İyi gidiyor ama hafta sonuna yetişir mi hep beraber göreceğiz. Ama onun dışında bütün arkadaşlarımız hazır. Umarım Cumartesi günü en iyi şekilde sahaya çıkar, kazanıp devam ederiz. Her maçın zorluk derecesi her hafta daha fazla artıyor, bunun bilincindeyiz" diye konuştu.