Yakıt tankerinin patlaması cep telefonu kamerasında

Patlama sonrası alevler cep telefonları kameraları tarafından kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre Sarayköy ilçesi İzmir karayolu, Pamukkale Üniversitesi Sarayköy Meslek Yüksekokulu Kampüsü önünde Sarayköy ilçesindeki yangına müdahale için giden iş makinası yüklü TIR çarpıştı. LPG tankeri büyük bir gürültü ile patlarken, olayda TIR ve tanker şoförü ile TIR’da bulunan bir DESKİ görevlisinin hayatını kaybetti. Kimliği henüz belli olmayan 5 kişi de yaralandı.

Çarpışmanın etkisiyle yakıt tankeri patladı. Patlamanın etkisiyle yakıt tankerinden yükselen alevler gökyüzünü sardı. Yakıt tankeri patlamanın şiddetiyle yaklaşık 200 metre uzağa fırladı.

Alevleri gökyüzüne doğru yükseldiği o anlar vatandaşların cep telefonları kamerası tarafından kaydedildi. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.