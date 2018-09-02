Yamaç Paraşütü Dünya Kupası Hazırlık Yarışması Denizli’de başladı

Çameli Belediyesi ve Çameli Kaymakamlığı işbirliğiyle, 2140 metre yüksekliğindeki Yaylacık Dağı’nda bu yıl 6.’sı gerçekleştirilen yarışmaya 23 ülkeden 123 sporcu katıldı.

Bu yıl 6.’sı düzenlenen Yamaç Paraşütü Dünya Kupası Hazırlık Yarışması, Çameli ilçesinde başladı. 2140 metre yüksekliğindeki Yaylacık Dağında bu yıl 6.’sı gerçekleştirilen FAI - CAT2 onaylı etkinlik olan 2018 Yamaç Paraşütü Dünya Kupası hazırlık yarışması gökyüzünde büyük bir şölene imza attı. 7 Eylül Cuma gününe kadar sürecek etkinliğe 23 ülkeden 123 sporcu katıldı. Etkinliğin ilk günü bugün sabah saatlerinde başladı. Uçuş için alana gelen sporcular paraşütlerini hazırladıktan sonra sıra ile atlayış gerçekleştirdiler. Paraşütçülerin rengarenk paraşütleri gökyüzünde görsel bir şölende oluşturdu. Uçuş için 112 Acil servis ve UMKE tarafından da güvenlik önlemi alındı. Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan da uçuş yapılan alana gelerek sporculara başarılar diledi.

Yarışmaya katılan Türk Hava Kurumu (THK) Eğitmeni ve paraşüt pilotu Birkan Paçalı, yarışmaya katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu. Yarışmaya Eskişehir’den katıldığını ve yaklaşık 8 yıldan bu yana bu sporla uğraştığını ifade eden Paçalı, “Bu güne kadar 700-800 uçuşum olmuştur. Türklerin çoğunlukta olduğu 120 sporcunun katıldığı ve aralarında İranlı ve Rusları’nda olduğu sporcular var. Türkiye’de yarışmanın benzerleri 3-4 yılda bir gerçekleşiyor. Benzeri Aksaray’da yapılacak. O daha kapsamlı olacak ve neredeyse tamamı yabancı olan 120 sporcu yarışacak” dedi.

Paraşütçülerin atlayışları ve uçuşlar akşama saatlerine kadar devam etti.