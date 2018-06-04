Yamaç paraşütü kazasında ölen Koreli turistin otopsisi tamamlandı

Turistin yapılan otopsisinde ölüm nedeninin beyin kanaması ve damar çatlamasına bağlı iç kanama olduğu öğrenildi

Pamukkale ilçesinden dün meydana gelen olayda Nazmiye Sevda A. isimli yamaç paraşütü pilotu, Güney Kore vatandaşı Seo Yun Seok (29) isimli turist ile traventerlere yakın bir bölgeden atlayış gerçekleştirdi. Bir süre havada kalan Nazmiye Sevda A. ve Seok’u taşıyan paraşüt inişe geçtiği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yere çakıldı. Olayın ardından 112 acil servis ambulansları, paraşüt pilotu ve Güney Koreli vatandaşı hastaneye kaldırırken, Koreli turist hastane yolunda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Seok’a, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi (PAÜ) morgunda otopsi yapıldı. Otopsi işleminin ardından Seok’un cenazesi arkadaşı Lim Seokhee tarafından teslim alındı. Ardından Seok’un cenazesi ülkesine götürülmek üzere özel bir şirkete ait cenaze aracı ile Güney Kore Büyükelçiliği’ne gönderildi.

Atlayış yapan iki Koreli arkadaştan biri kurtuldu diğeri öldü

Otopsi işlemlerinin ardından Seok’un çantası, cep telefonu ve elbiselerinden oluşan kişisel eşyaları da cenazesini teslim alan arkadaşı Lim Seokhee’ye teslim edildi. Alınan bilgilerde, Seok’un gezi amaçlı olarak arkadaşı Seokhee ile birlikte geçtiğimiz hafta Türkiye’ye geldikleri ve İstanbul’un ardından geçen hafta sonu Denizli’ye geçtikleri öğrenildi. Seok gibi arkadaşı Seokhee’nin de dün yamaç parüşütü atlayışı gerçekleştirdiği ve ardından Seok’un atladığı fakat sonrasında ise talihsiz kazanın yaşandığı öğrenildi. Seok ve Seokhee’nin Güney Kore’de üniversite öğrencisi oldukları belirtildi.

Koreli turistin ölüm nedeni beyin kanaması ve iç kanama

Seok’un yapılan otopsisinde ise ölüm nedeninin beyin kanaması ve damar çatlamasına bağlı iç kanama olduğu öğrenildi. Otopsi işlemi sonrasında cenaze ve eşyaları teslim alan Seokhee’ye jandarma personelinin eşlik etmesi ise dikkatlerden kaçmadı. Cenaze aracının şoförü Uğur Güven ise cenazenin Antalya’ya götürüleceğini ve cenaze gönderim işlemlerinin orada tamamlanacağını söyledi.

Öte yandan, paraşüt pilotu Nazmiye Sevda A.’nın ise kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesindeki tedavisinin devam ettiği bildirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.