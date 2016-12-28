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28 Aralık 2016 19:19

Yan bakma kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

Yan bakma kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

28 Aralık 2016 19:19

Denizli’de ’yan bakma’ meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre olay, geçen Pazartesi günü Çaybaşı Mahallesi Çaybaşı Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre. kaldırımda yürüyen 16 yaşındaki A.G. ile 18 yaşındaki İ.N., yol kenarında bekleyen Mehmet Memiş’in kendilerine yan baktığı gerekçesiyle yanına gitti. A.G. ile İ.S., Memiş’e "Niye yan baktın?" demesinin ardından sözlü tartışma yaşandı. Tartışma, uzayarak kavgaya dönüştü. Kavga sırasında, A.G. yanında taşıdığı bıçağı bir anda çıkararak, Memiş’in karnına saplayarak yaraladı. Ağır yaralanan Memiş, yere yığılırken, A.G. ile İ.S. ise olay yerinden kaçtı. Kavga ve bıçaklama anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Etrafta bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, yapılan müdahalenin ardından Memiş, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. İ.S. ile A.G. ise polisin yoğun çalışmasıyla yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, İ.S. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



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