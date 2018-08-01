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01 Ağustos 2018 21:19

Yan yatan hafriyat kamyonunun şoförünü itfaiye kurtardı

Denizli’de hafriyat yüklü kamyon yan yattı.

Yan yatan hafriyat kamyonunun şoförünü itfaiye kurtardı

01 Ağustos 2018 21:19

Araç içerisinde sıkışan ve yaralanan kamyon şoförünü itfaiye ekipleri kurtardı.


Edinilen bilgiye göre, Merkezefendi ilçesi Karahasanlı Mahallesi’nde İlhan Küney yönetimindeki 20 SS 558 plakalı moloz yüklü hafriyat kamyonu, damperi kaldırma sırasında yükün ağır gelmesi sonucu devrildi. Devrilen kamyonun damper demiri yükten dolayı bükülerek, şoför kabininin üzerine geldi. Kabinde bulunan kamyon şoförü araç içerisinde sıkıştı. Yaralanan Küney’e ilk müdahaleyi iş arkadaşları yaparken, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediye İtfaiyesi ekipleri kabin içerisinde sıkışan Küney için kurtarma çalışması başlattı. Ekipler tarafından titizlikle gerçekleştirilen kurtarma çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Küney, 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. Küney, tedavisi yapılmak üzere hastaneye götürüldü.


Öte yandan araç içerisinde sıkışan Künar’ın çalışma arkadaşlarının kurtarma anındaki çabaları ve üzüntüleri dikkatlerden kaçmadı. Kurtarılmasına sevinen bir mesai arkadaşı, ekipler tarafından sedyeye yatırılan Künar’a sarılmak istedi ancak ekipler tarafından yaralının sağlık durumu göz önüne alınarak müsaade edilmedi.




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