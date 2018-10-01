Yangında hayatını kaybeden 4 yaşındaki Emir'in cenazesi toprağa verildi

Denizli'de geçtiğimiz gün 4 yaşındaki ikizlerin çakmakla oynamaları sonucu çıkan yangında yanarak can veren Mustafa Emir'in cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi. Yangından kurtarılarak hastaneye kaldırılan ikizlerden Sefa Mustafa da kardeşinin cenazesine katıldı.

Olay, dün Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesi 2390. Sokak'taki TOKİ konutlarında meydana geldi. 8 katlı binanın en üst katında yaşanan olayda, iddialara göre anneanneleri Fatma K. ile yaşayan Raziye K.'nın 4 yaşındaki ikiz çocukları Mustafa Emir Ö. ve Sefa Mustafa Ö., yakınlarının bir anlık dalgınlığından yararlanarak çakmakla oynamaları sonucu evde yangın çıktı. Çıkan yangında Sefa Mustafa Ö., anneannesi tarafından kurtarılırken anneannesi Mustafa Emir Ö.'yü evde bulamadı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına hızlı bir şekilde müdahale etti. Yakınlarının küçük çocuklardan birisinin evde olduğunu söylemesi üzerine evde detaylı inceleme yapan ekipler, Mustafa Emir Ö.'nün cansız bedenini kaldıkları odadaki ranzanın altında buldu. Yangın yaklaşık yarım saat içerisinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yaralı olarak kurtarılan ve dumandan etkilendiği öğrenilen Sefa Mustafa Ö. ise ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayda hayatını kaybeden Mustafa Emir Ö.'nün cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Merkezefendi ilçesi İlbade Mahallesi'ndeki Asri Mezarlık Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Asri Mezarlığa defnedildi. Cenazede Mustafa Emir Ö.'nün yakınları gözyaşlarını tutamazken yangından kurtarılarak hastaneye kaldırılan ikizlerden Sefa Mustafa Ö. de kardeşinin cenazesine katıldı.