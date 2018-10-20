Yangında mahsur kalan kızı itfaiye kurtardı

Denizli'de 4 katlı bir binada çıkan yangında mahsur kalan 13 yaşındaki kız çocuğunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre Merkezefendi ilçesi İlbade Mahallesi 116 Sokak üzerindeki 4 katlı bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İddiaya göre, 2. katta çıkan yangın kısa sürede tüm binaya yayıldı. Yangını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında, evde 13 yaşındaki A.A. isimli kız çocuğunun olduğu öğrenildi. Bunun üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri yangında mahsur kalan kız çocuğunu kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu mahsur kalan kız çocuğu kısa sürede kurtarıldı. A.A. isimli kız çocuğunun sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Yangını kontrol altına alan itfaiye ekiplerinin, soğutma çalışması başlattığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.