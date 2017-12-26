Diğer
Kategoriler
26 Aralık 2017 17:06

Yaralı şahin tedavi altına alındı

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde yolda yaralı halde bulunan şahin, tedavi altına alındı.

Yaralı şahin tedavi altına alındı

26 Aralık 2017 17:06


Denizli’nin Sarayköy ilçesi Duacılı Mahallesi’nde inşaat işçileri tarafından yaralı şahin bulundu. İnşaat işçileri tarafından yoldan alınan şahin Sarayköy Belediyesi Veterinerlik Hizmetlerine teslim edildi. Sarayköy Belediyesi Veterineri Ayşe Özsoy tarafından muayene edilen yaralı şahinin ilk belirlemelere göre çarpma nedeniyle sağ kanadından yaralandığı tespit edildi.


Sarayköy Belediyesi Veteriner Hizmetlerinde ilk tedavisinin yapılan yaralı şahin Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderildi. Yaralı şahinin tedavisinin ardından doğal ortama bırakılacağı öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DENİZLİ HABERLERİ
DENİZLİ HAVA DURUMU
13
°
C
Sisli
  • Çarşamba
    Sisli
    13°C
  • Perşembe
    Yağmurlu
    9°C
  • Cuma
    Yağmurlu
    9°C
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    9°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç