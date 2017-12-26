Yaralı şahin tedavi altına alındı

Denizli’nin Sarayköy ilçesi Duacılı Mahallesi’nde inşaat işçileri tarafından yaralı şahin bulundu. İnşaat işçileri tarafından yoldan alınan şahin Sarayköy Belediyesi Veterinerlik Hizmetlerine teslim edildi. Sarayköy Belediyesi Veterineri Ayşe Özsoy tarafından muayene edilen yaralı şahinin ilk belirlemelere göre çarpma nedeniyle sağ kanadından yaralandığı tespit edildi.

Sarayköy Belediyesi Veteriner Hizmetlerinde ilk tedavisinin yapılan yaralı şahin Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderildi. Yaralı şahinin tedavisinin ardından doğal ortama bırakılacağı öğrenildi.