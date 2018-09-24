Emniyet Genel Müdürlüğünün başlatmış olduğu Yaşam Tüneli Projesi, Denizli'de hayata geçirildi.

Türkiye'de meydana gelen trafik kazalarının önüne geçebilme adına birçok alanda yapılan araştırmalar neticesi, insanlar okuduklarının yüzde 10'unu, işittiklerinin yüzde 20'sini, gördüklerinin yüzde 30'unu, hem görüp hem işittiklerinin ise yüzde 50'sini hatırlayabildiği gerçeği ile karşılaşıldığı belirtildi. Bu gerçekten hareketle İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün başlatmış olduğu Yaşam Tüneli Projesi Denizli'de, Afyonkarahisar karayolu üzerinde bulunan sabit kontrol noktasında hayata geçirildi. Proje kapsamında, sürücülerde davranış değişikliği oluşturularak trafik kural ihlallerinin önlenmesi amacıyla “Cezalandırma” aşamasından önce “Bilgilendirme” ve “Uyarma” yoluyla sürücülerin bilinçlendirmesi hedeflendiği kaydedildi. Projede emniyet kemeri kullanımının gerekliliği, alkolün sürücüler üzerindeki yakın ve uzak etkileri, cep telefonunun insan dikkati üzerindeki olumsuz etkileri konularında uyarılar ve bilinçlendirme yapılacak.