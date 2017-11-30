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30 Kasım 2017 11:22

Yaşlı çifte gece kabusu yaşattılar

Denizli’nin Çardak ilçesinde, gece bir eve giren kimliği belirsiz üç kişi, 80 yaşındaki çifti darp ettikten sonra paralarını gasp ederek kaçtı.

Yaşlı çifte gece kabusu yaşattılar

30 Kasım 2017 11:22

Kaçarken kaza yapan gaspçılar aracı bırakıp kayıplara karıştı.


Olay Salı gecesi Çardak ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz 3 kişi, 03.30 sıralarında 80 yaşındaki Şakir ve Sadiye Şengül çiftinin evine açık pencereden girdi. Uyuşturucu kullandıkları ileri sürülen şahıslar, yaşlı çiftin yatak odasına girerek onları darp etmeye başladı. Gaspçılar, yaşlı çifte ait değerli eşyaların bulunduğu sandığın anahtarını almak istedi. Ancak darp edilen Sadiye Şengül yere yığıldı. Bunu gören gaspçılar, yaşlı çiftin üzerindeki paraları çalarak, geldikleri araçla kaçmaya başladı.


Gaspçılar, kaçtıkları otomobille ilçe çıkışında kaza yaptı. Hafif yaralanan 3 gaspçı, olay yerinden kaçtı.


Yüzlerinden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Şakir ve Sadiye Şengül çifti, durumu polise bildirdi. Yaşlı çift önce Çardak Devlet Hastanesine daha sonra Pamukkale Üniversitesi Hastanesine giderek darp raporu aldıktan sonra şikayetçi oldu.


Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri, Ç.A. isimli bir şüpheliyi yakaladı. Ç.A.’nın sorgusu sürerken ekipler, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.




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