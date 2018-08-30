Yaşlı Kadını karşıya geçirdi sonra elini öptü

Çivril Uşak caddesi üzerinde denetleme görevi yapan trafik polisi Cüneyt Şenkuş, yoğun araç trafiği nedeniyle yolun karşısına geçemeyen yaşlı kadını görünce akan trafiği durdurdu. Yaşlı kadının karşıya geçerken korkmaması ve tedirgin olmaması için yanına giden memur yaşlı kadını elinden tutarak yolun karşısına geçirdi. Yolun karşısına geçtikten sonra yaşlı kadının elini de öpen polisin davranışı vatandaşlara tarafından takdir topladı. İsmi öğrenilemeyen yaşlı kadın polis memuruna teşekkür ederek olay yerinden ayrıldı.