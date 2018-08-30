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30 Ağustos 2018 20:29

Yaşlı Kadını karşıya geçirdi sonra elini öptü

Denizli’de bir trafik polisi, yolun karşısına geçemeyen yaşlı kadını elinden tutup karşıya geçmesine yardımcı oldu.

Yaşlı Kadını karşıya geçirdi sonra elini öptü

30 Ağustos 2018 20:29


Çivril Uşak caddesi üzerinde denetleme görevi yapan trafik polisi Cüneyt Şenkuş, yoğun araç trafiği nedeniyle yolun karşısına geçemeyen yaşlı kadını görünce akan trafiği durdurdu. Yaşlı kadının karşıya geçerken korkmaması ve tedirgin olmaması için yanına giden memur yaşlı kadını elinden tutarak yolun karşısına geçirdi. Yolun karşısına geçtikten sonra yaşlı kadının elini de öpen polisin davranışı vatandaşlara tarafından takdir topladı. İsmi öğrenilemeyen yaşlı kadın polis memuruna teşekkür ederek olay yerinden ayrıldı.




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