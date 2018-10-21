Yaşlı kadının yolun içinde kalan evini yıkıp yenisini yaptılar

Denizli'de belediyenin yol yapım çalışmaları sırasında evinin bir bölümü yolun içinde kalan yaşlı kadının evi yıkılıp yenisi yapıldı.

Pamukkale ilçesinde 4 mahallede 85 milyon liralık üst yapı çalışmalarına devam eden Pamukkale Belediyesi, Deliktaş Mahallesinde süren üst yapı çalışmaları çerçevesinde 1953 sokak 11 numaralı ev, sokağın neredeyse yarısını kapatıyordu. 47 yıllık olan binada yaşayan Ayşe Karaıslı adlı kadın evin bakımını yapmakta zorlandığından evin harabe duruma geldiği görüldü. Pamukkale Belediyesi ekipleri yaşlı kadının mağdur olmaması için sokaktaki çalışmayı tamamladı. Maddi durumu iyi olmayan ve yalnız yaşayan 76 yaşındaki Ayşe Karaıslı'ya ait olan arsa içine Pamukkale Belediyesi tarafından prefabrik ev yapıldı. Yeni evine taşınan Ayşe teyze mağdur olmadan daha iyi şartlarda yaşama imkanı buldu.

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Ayşe Karaıslı'yı yeni evinde ziyaret etti. Başkan Gürlesin, 4 mahallede devam eden üst yapı çalışmalarının 85 milyon liralık bütçeyle devam ettiğini söyleyerek, “Deliktaş da bu mahallelerden biri. 1953 sokakta 47 yıllık olan bina 18. Madde geçtikten sonra sokak ortasında kaldı. Mecburen bu evi yıkmak zorunda kalacaktık. İçinde yaşayan 76 yaşındaki Ayşe teyzemizin maddi durumu iyi olmadığı için biz devletin elini vatandaşımıza uzattık. Kendisine ait olan arsaya prefabrik ev yaptık. Ayşe teyze yeni evine taşındı. Şimdi eski evini yıkacağız. Bu ev yıkıldığı zaman yolun neredeyse yarısını kaplayan engel kalmış olacak. Böyle vatandaşlarımız daha rahat bir şekilde bu yolu kullanacak. Ayşe teyzemiz de daha iyi şartlara sahip olan yeni evinde yaşamaya başladı. Böylece hem mahalleli hem de Ayşe teyze mağdur olmadı. Biz Pamukkale Belediyesi olarak yapılan çalışmalarda kimsenin mağdur olmamasına özellikle dikkat ediyoruz. Buradaki durumda bunun en güzel göstergesi. Ben Ayşe teyzeye yeni evinde sağlıklı mutlu bir ömür diliyorum” dedi.

47 yıldır aynı yerde yaşadığını söyleyen 4 çocuk annesi Ayşe Karaıslı, “Evim sokağın ortasında kaldı. Belediye yolu yapmak için yıkmak zorunda kalacaktı. Ama bana bu yeni evi yapıp mağdur etmedi” diye konuştu.