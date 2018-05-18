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18 Mayıs 2018 09:53

Yavru kedi duvara açılan delikten kurtarıldı

Denizli’de iki bina arasındaki yaklaşık 10 santimetrelik boşluğa düşen ve 3 günden bu yana düştüğü yerde yaşam mücadelesi veren yavru kedi, AFAD ekibinin binalardan birindeki dairenin banyosundan açtığı delikten kurtarıldı.

Yavru kedi duvara açılan delikten kurtarıldı

18 Mayıs 2018 09:53


Olay, Pamukkale ilçesi Siteler Mahallesi 6258 Sokak’taki bir binada meydana geldi. Apartman sakinleri 3 gün önce bulundukları bina ile yan bina arasındaki boşluktan kedi sesi gelince durumu Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye görevlileri iki bina arasındaki yaklaşık 10 santimetrelik boşlukta sıkışan kediyi kurtarmak istese de çalışma alanı olmadığı için sonuç alınamadı. Ardından olay İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerine bildirilerek yardım istendi. İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri ise kediye çatıdan ulaşmak istedi. Sonuç alamayan AFAD ekipleri çatıdan kedinin boşlukta bulunduğu yeri hesaplayarak dairelerden birine girdi. İkinci katta bulunan daireye giden ekipler dairenin banyosuna geçerek duş bölümündeki duvarı beton delme makinesi ve çekiçle kırdı. Ekipte görevli teknisyenler daha sonra deldikleri yerden endeskop (yılan) kamera ile bakarak kedinin bulunduğu yeri tespit etti. Ardından teknisyenlerden biri kırdığı delikten kafasını sokarak kedinin bulunduğu yeri çıplak gözle gördü. Sonrasında ise aynı teknisyen havlu sardığı kolunu delikten içeri sokup talihsiz kediyi düştüğü boşluktan çıkarmayı başardı.



Kediye şırınga ile süt içirildi


AFAD’ın müdahalesi ile kurtarılan minik kedinin açlık ve susuzluk nedeniyle hayli bitkin düştüğü gözlendi. Kediyi kurtarmak için ayrıca bazı vatandaşların fare yakalamada kullanılan yapışkanı sürdükleri kartonlar ile müdahalede bulunmalarından dolayı minik kedinin her tarafının yapışkan olduğu gözlendi. Bitkin ve her yeri fare yapışkanı olmuş halde kurtarılan kediye ilk müdahaleyi ise Orman ve Su İşleri Bakanlığına Milli Parklar Şube Müdürlüğünde görevli bir veteriner hekim yaptı. Apartman sakinlerinden bir genç kız kediye bir şırınga yardımı ile süt içirerek açlığını gidermeye çalıştı. Genç kızın ayrıca kediyi sahipleneceği de öğrenildi.



Ev sahibinin kurtarma çalışmasını istemediği iddiası


Kurtarma operasyonunu başından sonuna kadar takip eden Denizli Hayvan Dostları Derneği Başkanı Temime Kumova ise hayvanın geç kurtarılmasının, ev sahibinin duvarın kırılmasına izin vermemesinden kaynaklandığını iddia etti. Kumova, “Hayvan 3 günden bu yana iki bina arasında sıkışıp kalmış. Binadaki arkadaşlar süt anne kedi ile kurtarmaya denemişler ancak olmamış. Daha sonra itfaiye aramışlar ve onlarda kurtaramamış. Sonrasında ise AFAD’ı aramışlar ve onlarda dairede bir yerin kırılması gerektiğini söylemişler. Ancak buna da ev sahibi izin vermemiş. Daha sonra ev sahibi kırılmasına izin vermiş. Hayvan duvar kırıldıktan 10 dakika sonra kurtarılabildi. Hayvanın sağlık durumu iyi görünüyor” diye konuştu.




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