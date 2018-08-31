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31 Ağustos 2018 10:51

Yavru köpek ezilmekten son anda kurtuldu

Denizli’nin Çivril ilçesinde bir aracın gölgesinde uyuyan yavru köpek, ezilmekten son anda kurtuldu.

Yavru köpek ezilmekten son anda kurtuldu

31 Ağustos 2018 10:51


Çivril’de sıcaklardan korunmak için bir aracın altına yatan yavru köpeği fark etmeyen sürücü aracına binerek hareket etti. Aracın altında yatan yavru köpeğin sağ ön ayağı tekerin altında kaldı. Acıyla havlayan köpeğin sesini duyan iş yerlerinin önünde oturan bazı esnaflar, sürücüyü uyararak köpeğe daha fazla zarar gelmesini önledi. Dikkatli bir şekilde aracın altından çıkartılan yavru köpek hemen veterinere götürülerek tedavi altına alındı. Sağ ön ayağında kırık ve ezik olduğu belirlenen yavru köpeğin ayağı sargı ile koruma altına alındı. Köpeğin bakımını Çivril Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği üstlendi.




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