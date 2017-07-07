Çameli Kaymakamlığı, Çameli Belediyesi ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından, Yelken Kanat Türkiye Şampiyonası 10-13 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek. Mayıs ayında İstanbul, İzmir, Aydın, Manisa, Muğla, Eskişehir bölgelerinden gelen 25 Paraşütçü ve 7 Yelken Kanat sporcusu 2 bin 140 metre zirvede ki Yaylacık Dağı pist alanında antrenman yapmıştı. Yapılan antrenmanın ardından Yelken Kanat Türkiye Şampiyonası için hazırlıklar tamamlandı.

“Yelkenkanat’da Yaylacık merkez olacak”

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, “hava sporlarında en önemli merkezlerden biriyiz. 4 yıldır uluslararası yamaç paraşütü yarışmalarına ev sahipliği yapıyoruz. Yamaç paraşütü etkinliklerimizle katılımcılarımız gökyüzünü renklendirirken organizasyona gelen misafirlerimizde Çameli’nin doğası ve güzelliklerini yakından tanıma fırsatı buluyor” dedi. (HÖ-SÇ-Y)