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21 Aralık 2016 21:35

Yem karma makinesine düşen çiftçi öldü

Yem karma makinesine düşen çiftçi öldü

21 Aralık 2016 21:35

Denizli’nin Çameli İlçesinde yem karma makinesine düşen bir çiftçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, saat 17.30 sıralarında Kalınkoz Mahallesi İnpınarı Mevkii’ndeki Apdurrahman Çacur’a ait çiftlikte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eski Kalınkoz Kalkınma Kooperatifi Başkanı Abdurrahman Çacur, hayvanlarına yem vermek için, yem karma makinesine saman attı. Bu sırada Çacur, dengesini kaybedip makinenin içine düştü. Düşme sonucu 55 yaşındaki çiftçi ağır yaralandı. Çacur’un çığlıklarını duyan yakınları makineyi durdurarak 112 sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Çacur’u sıkıştığı yerden kurtararak, sağlık ekipleri teslim etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından Çacur, Çameli Devlet Hastanesine oradan da Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çacur’a yapılan tüm müdahalelere hayatını kaybetti.
Çacur’un cenazesi yarın Kalınkoz Mahallesi mezarlığında defnedilecek.



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