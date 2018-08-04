Merkezefendi Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yapılan toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, Şube Müdürü Ramazan Kayayurt, ve mesleki eğitim veren okul ve kurum müdürleri katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, yaptığı konuşmada, “Bu güne kadar yaptığımız eylem planımızı sizlerle paylaşmak ve yeni eğitim-öğretim yılı çalışmalarının planlanması için bir araya geldik. Sayın Cumhurbaşkanımızın belirttiği gibi, biz artık dünyayla rekabet edebilecek durumda olmalıyız, yeni sistemde bunun için gerekli, yeni sınav sistemiyle öğrencilerimizin Anadolu Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve meslek liselerine yerleştirilmeleri yapıldı. Önümüzdeki günlerde bakanlığımızca üç yıllık eylem planı açıklanacak. Bakanımızın eğitimci olması bizim için bir şans bizler her şeyi öz güvenle yerine getirebiliriz. Sayın bakanımızın mesajını sizlerle paylaşıyorum, prensip temelli çalışmak ve insan temelli çalışmak; okul idaresi, öğretmenler velilerden koptuğu takdirde bu işi başarmamız mümkün değil eğitimde saygı, ahlak, veli-okul ilişkileri öğrenci-öğretmen ilişkileri meslek liselerimizin olmazsa olmazıdır. Madde bağımlılığı ve teknoloji bağımlılığı konusunda dikkatli olacağız. İlimizin değerli iş adamları ile kariyer sahibi kişileri okullarımıza davet ederek değerler eğitimi konusunda onlardan yararlanabiliriz.17 Eylül de yapılacak son yerleştirmelerden önce okullarımızın eğitim-öğretime hazır hale getirilmesini istiyoruz. Bu konuda okul müdürlerimizin dikkatli olmaları ve idareci olarak aşk ve şevkle sorunlarını giderebilmek için çaba göstermelerini istiyoruz. Yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olması diliyorum” dedi.