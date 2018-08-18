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18 Ağustos 2018 10:00

Yenicekent’te Ömür Gedik rüzgarı esti

Bu yıl 23.

Yenicekent’te Ömür Gedik rüzgarı esti

18 Ağustos 2018 10:00

’sü düzenlenen Buldan-Yenicekent Tripolis Kültür ve Turfanda Çekirdeksiz Sultaniye Üzüm Festivali’nde ilk gece sahneye Ömür Gedik çıktı.


Denizli’nin Buldan ilçesine bağlı Yenicekent Mahallesi’nde bu yıl 23.’sü düzenlenen festival, büyük bir coşkuyla devam ediyor. Festival kapsamında kente gelerek, ziyaretçilerin eğlencesine ortak olacak ilk isim Ömür Gedik oldu. Festival için kente gelen yüzlerce vatandaşa şarkılarını söyleyen Ömür Gedik, söylediği şarkılarla izleyenleri coşturdu. Yaklaşık 1,5 saat sahnede kalan Gedik’e, Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay, bir sepet üzüm, ve şal hediye etti. Buldan’a gelmeden önce Buldan’la ilgili bazı bilgiler aldığını söyleyen Ömür Gedik, bir dahaki gelişinde Buldan’ın doğa harikası Yayla Gölü’nü gezmek ve Balcan-Soğan yemeğinden yemek istediğini söyledi.




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