Yeşil alana akaryakıt istasyonu yapım kararına mahkeme ’dur’ dedi

Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Servergazi Mahallesi’nde Zeytinli Bahçe olarak bilinen yeşil alanı Denizli Büyükşehir Belediyesi 2016 yılında imar değişikliği ile akaryakıt istasyonuna çevirmek istedi ve bölgedeki ağaçları kesmeye başladı. Yeşil alanın akaryakıt istasyonuna çevrilmesine vatandaşlar tepki göstererek, akaryakıt istasyonu yapılması planlanan yeşil alana kazma ve küreklerle gidip kesilen ağaçların yenine yeni fidanlar dikti. İmar konusunda bölgedeki yeşilliği korumak isteyen İnanç Özden isimli mahalle sakini konuyu yargıya taşıyarak Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne dava açtı. Özden’in çabaları ilk olarak, kendisinin başlattığı “Bir Fidan da Sen Dik” kampanyası aracılığıyla dikilen ağaçlar ve toplanan bin 700 imza ile Denizli İdare Mahkemesi’nden yürütmenin durdurulması kararının alınmasını sağladı. Karar üzerine bölgeden bilirkişi raporu istendi. Bölgeye Yalova Üniversitesi’nden bilirkişi ekibi gönderildi. Bilirkişi tarafından yapılan incelemede bölgenin imara açılarak akaryakıt istasyonu yapılmasının mümkün olmadığına ilişkin karar verildi. Karara üzerine Büyükşehir Belediyesi konuyu İzmir Bölge İdare Mahkemesi’ne taşıdı. İzmir Bölge İdare Mahkemesi’nde önceki gün görülen davaya İnanç Özden ve mahalleliyi temsilen Avukat Hasan Tolga Özalp katıldı. Üst mahkemece yapılan değerlendirme sonucu Zeytinli Bahçe ile ilgili İdare Mahkemesi’nde bilirkişi raporu doğrultusunda karar verildi. Kararda Özden ve mahalleli haklı bulundu. Karara Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin 1 ay içinde itiraz ederek son üst mahkeme olan Danıştay’a gitme hakkı bulunuyor

Konu ile ilgili açıklama yapan İnanç Özden, yeşili korumak için çaba gösterdiklerini belirtti. Özden, 2 yıl süren dava süresinde mahalle halkı ile birlikte tek başına çabaladığını ve galip geldiğini söyledi.