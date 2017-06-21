Yıkılmaya yüz tutan okul tehlike saçıyor

Denizli’nin Çivril ilçesi Ömerli Mahallesi sakinleri, 1950’li yıllarda yapıldığı tahmin edilen ve son 30 yıldır kullanılmayan eski ilkokul binasının yıkılmasını istiyor. Mahalle sakinleri binanın yıkılması için tüm kurumlara iletişime geçtiklerini ancak binanın yıllardır bu halde olduğunu söyledi.

Eski okul binasının yıkılması için gereken kurumlardan yardım istediğini belirten Mahalle Muhtarı Göker Yılmaz, "Bu bina 25-30 yıldır boş. Son yıllarda bazı duvarları yıkılmaya başladı. Çocuklarımız okulun bahçesinde oynarken bu eski binanın içine de giriyor oyun oynuyor. Binanın bazı duvarları ve çatısı yağmurların etkisi ile yıkıldı halen de yıkılmaya devam ediyor. Belediyeye bu binanın çocuklar için tehlike oluşturduğunu dilekçe ile söyledik. Yıkılmasını istedik, ama bir yıldır netice alamadık. Çocukların oyun alanı ölüm alanı olmasın. Bu binanın hiçbir özelliği yok üzücü olaylar yaşanmadan bir kepçe ile buranın yıkımı gerekli kurumlar tarafından yapılabilir ve bize yardımcı olsun. Yağmurlardan sonra bina iyice yıkıldı. Hiçbir yetkili ilgilenmiyor. Çocuklar bina etrafında oynuyor. Can güvenliği yok" dedi.

Eski okul binasının bulunduğu alanın hazine arazisi olduğunu kaydeden Muhtar Yılmaz, "Okul yıkılırsa olduğu alana çocuk oyun alanı ya da park ve pazar yeri gibi bir alan yapılabilir. Hem mahallemizi için faydalı bir alan yapılmış olur hem de çocuklarımız için tehlike oluşturan bina ortadan kalkar" diye konuştu.