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28 Aralık 2016 14:31

Yıkımın ardından trafik rahatlayacak

Yıkımın ardından trafik rahatlayacak

28 Aralık 2016 14:31

Denizli Büyükşehir Belediyesi, şehir girişinde çirkin görüntüsüyle dikkat çeken ve “Kibrit Kutusu” diye anılan 42 yıllık binanın yıkımına başladı.
Şehir girişinde çirkin görünüm yaratan binanın yıkımın ardından bölge trafiğinin de rahatlayacağını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, “Uzun yıllar öncesinde yapılmış olan ve Denizli’ye yakışmayan bu kötü yapıyı ortadan kaldırıyoruz” dedi.
Vatandaşlar tarafından ‘kibrit kutusu’ ile adlandırılan binanın yapımına 1974 yılında başlayan ve o dönem büyük tartışmalara neden olmasına rağmen inşa edilen bina Büyükşehir tarafından uzun zamandan beri kamulaştırılmak isteniyordu. Bu kapsamda 24 tapu sahibinin bulunduğu binanın kamulaştırılması 3 yıl süren mahkemenin sonucunda tamamlandı. 12 konut ve 12 işyerinden oluşan binanın boşaltılmasından yıkım işlemlerine başlandı.
Başkan Zolan, “Halkımızın tabiri ile kibrit kutusu şeklindeki binayı Şehrimizde depremsellik anlamında olumsuz bir algı yaratan ve Denizli’nin görünüşüne yakışmayan yapının yıkım işlemine başladık. Denizli, bir olumsuzluktan daha kurtuluyor. Bu alanı yolumuza katarak, trafiği rahatlatmak istiyoruz” dedi.



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